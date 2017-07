Shell keert toch weer terug in Noordpoolgebied

Een groep kritische aandeelhouders onder de naam Follow This, die al enkele jaren probeert Shell meer te laten investeren in duurzame energie, is verontwaardigd over de actie van Shell. 'Tegen de tijd dat dit project olie zal opleveren, is deze olie zowel te duur als onnodig', schrijf Mark van Baal van Follow This. Hij verwacht dat de olie op zijn vroegst in 2030 zal stromen.



De vergunning voor ENI en Shell, de eerste in het poolgebied sinds 2015, wordt gezien als een actie van de regering Trump om Amerika op energiegebied dominant te maken. In april verordonneerde Trump onder de leus 'America First' dat olie- en gaswinning in het poolgebied moeten worden uitgebreid. Volgens Shell is het gebied waarin wordt geboord niet bepaald onontgonnen terrein. Er wordt al veel olie en gas gewonnen en ENI heeft vanaf hetzelfde kunstmatige eiland al diverse bronnen aangeboord.