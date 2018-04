Shell had 'assertiever' moeten zijn met klimaatwaarschuwingen, erkent topman Van Beurden: 'We wisten het'

We moeten wellicht dingen anders doen en zeker anders zeggen Ben van Beurden

Van Beurden, nu vier jaar bestuursvoorzitter, gooide persoonlijk olie op het vuur door aan de vooravond van de klimaatakkoorden van Parijs te zeggen: 'Ik pomp alles op wat ik op kan pompen', een uitspraak die hem nog regelmatig voor de voeten wordt geworpen. Vorige week verzekerde Van Beurden nog dat de kans klein is dat Shell aanzienlijke hoeveelheden olie en gas in de grond zal moeten laten zitten. Nu zegt hij over Shells klimaatbeleid: 'We moeten wellicht dingen anders doen en zeker anders zeggen'.



Van Beurden bevestigde in de podcast van Studio Energie ook wat minister Wiebes vorige week al bekendmaakte: Shell komt niet met een claim tegen het Rijk vanwege de aangekondigde beëindigen van de gaswinning in Groningen. Wel zijn er gesprekken aan de gang over 'een andere inrichting van het gasgebouw'. Daarbij gaat het om een andere verdeling van de opbrengsten van het gas. 'Constructieve gesprekken', zegt het ministerie. En Van Beurden: 'We zijn niet in gevecht met de overheid, we voeren heel constructieve gesprekken.' Wanneer die gesprekken moeten worden afgerond, is niet bekend.