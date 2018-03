Shell doet aangifte tegen oud-bestuurder om smeergeld

Het gaat om Peter Robinson, die betrokken zou zijn geweest bij een smeergeldaffaire rond de verkoop van bepaalde olierechten in Nigeria in 2011. Shell vermoedt na een intern onderzoek dat er een 'misdrijf tegen Shell' is gepleegd. 'We hebben aangifte gedaan bij het Nederlandse Openbaar Ministerie en overwegen welke andere stappen we nog zouden kunnen nemen', zegt een woordvoerder van de olie- en gasmultinational.



De olierechten betreffen een veld in de Nigerdelta. Shell deed die rechten over aan het Nigeriaanse bedrijf Neconde Energy. Volgens persbureau Reuters zouden er toen ook verdachte betalingen zijn gedaan aan een bedrijf op de Seychellen, dat weer gelinkt kon worden aan Zwitserse bankrekeningen van Robinson.



Shell ligt zelf al langer onder vuur wegens een grote omkopingszaak in Nigeria, ook in 2011. Daarover loopt in Italië ook een rechtszaak tegen Shell en zijn Italiaanse branchegenoot Eni. Volgens Shell gaat die zaak echter over een andere deal en een ander veld dan de kwestie rond Peter Robinson. 'Met onze kennis van nu geloven wij dat beide zaken niet met elkaar in verband staan.'