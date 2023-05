Shell-baas regelde geitenpaadjes bij Rutte, laadpalen van Alfen lopen even vast

Marjan van Loon Beeld ANP

Winnaar: Marjan van Loon

Ze is net weg als president-directeur van Shell Nederland, maar Marjan van Loon kan met terugwerkende kracht nog een keer als winnaar worden beschouwd. Deze week onthulde Follow The Money (FTM) dat premier Rutte en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat allerlei ‘geitenpaadjes’ hebben bewandeld om een van haar pronkstukken, de groene waterstoffabriek op de Maasvlakte, 150 miljoen euro subsidie te kunnen geven (op een totale begroting van 684 miljoen). Eens te meer blijkt: de lijnen zijn kort, daar in Den Haag.

Van Loon en Rutte kondigden op 6 juli 2022 trots aan dat die fabriek er ging komen, ook al was de subsidieaanvraag nog niet ingediend. Die voortvarendheid werkte bijna averechts: omdat de aankondiging kan worden gezien als een investeringsbeslissing, zou de subsidie dan niet nodig zijn. Op 7 september 2022 dringt de Europese Commissie er dan ook bij Nederland op aan het Holland Hydrogen I-project ‘met urgentie terug te trekken’ uit de zogeheten IPCEI-aanvragen, die het voor nationale overheden mogelijk maakt staatssteun te verlenen.

Gezichtsverlies ligt op de loer, want Shell dreigt: zonder subsidie blazen we het project af. Geitenpaadje: de aankondiging op 6 juli was een voorlopig beslissing. Den Haag gaat akkoord, Brussel gaat akkoord, de subsidie wordt toegekend en Shell, dat in 2022 zo’n 38,5 miljard euro winst maakte, bespaart 150 miljoen.

We kunnen ook zeggen: de fabriek die straks op de Maasvlakte staat, is een beetje van ons allemaal.

Marco Roeleveld Beeld Alfen

Verliezer: Marco Roeleveld

De Europese autokoepel Acea had vorige maand nog wel zulk goed nieuws; in maart was de verkoop van e-auto’s in de EU met een spectaculaire 58 procent gegroeid. De batterij-auto heeft nu een marktaandeel van bijna 14 procent.

De opmars van de e-auto verloopt stormachtig. Dus zullen er ook wel meer laadpalen worden verkocht. Maar daar kregen beleggers in laadpaalfabrikant Alfen woensdag het deksel lelijk op de neus; het bedrijf heeft er in het eerste kwartaal aanzienlijk minder verkocht dan een jaar geleden. Met 43.800 laadpunten stond de teller bijna eenderde lager. Een unicum: nooit eerder zag het bedrijf uit Almere de omzet van zijn laadpalen dalen.

Hoe kan dit, nu de elektrische auto groeit als kool? Het bedrijf wijst op vorig jaar, toen juist uitzonderlijk veel laadpunten werden verkocht. Die stekkers hebben niet allemaal een bijpassende e-auto gevonden, waardoor veel afnemers met voorraden zitten. In de zomer moet de vraag weer aantrekken, verwacht Alfen.

Ondanks de tegenslag toonde directeur Marco Roeleveld zich zelfverzekerd: ‘Voor de langere termijn hebben wij geen enkele twijfel over de marktontwikkeling en onze positie’, zei hij in een toelichting. De daling is volgens hem niet het gevolg van toegenomen concurrentie. ‘We verliezen onze klanten niet.’

Beter draait het onderdeel dat opslagsystemen maakt voor energie. Daar steeg de vraag, onder meer doordat projecten die door de pandemie waren uitgesteld, nu weer op stoom komen. De energietransitie gaat verder, constateert Roeleveld tevreden.

Beleggers waren minder opgetogen. Het aandeel daalde woensdag met 13 procent, om een dag later nog wat meer terrein prijs te geven.