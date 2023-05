Shaquille O’Neal: ooit alomtegenwoordig op het basketbalveld, maar nu onvindbaar voor beleggers

De basketballegende denkt de gedupeerde beleggers die hem voor de rechtbank willen dagen te slim af te zijn door zijn dagvaarding te ontlopen. Een opmerkelijke strategie, maar komt Shaq er ook mee weg?

You’ve been served. Iedereen die weleens Amerikaanse televisie heeft gezien, kent deze uitdrukking waarmee iemand wordt gedagvaard. Vaak komt het zinnetje van iemand die zich heeft voorgedaan als pizzakoerier of klusjesman. Het wijst erop dat het niet altijd eenvoudig is om iemand te dagvaarden. Daar is Shaquille O’Neal een prachtvoorbeeld van. De voormalige basketbalvedette (2,16 meter groot, 147 kilo) ontloopt al maanden een dagvaarding.

Gedupeerde beleggers willen hem voor de rechter slepen, net zoals ze hebben gedaan met acteur Larry David en football-legende Tom Brady. Al deze beroemdheden zijn namelijk royaal betaald om FTX te promoten. In november ging deze cryptobeurs ten onder in een wolk van fraude, waardoor tientallen miljarden dollars verloren gingen. De collectieve rechtszaak tegen de beroemdheden gaat over het promoten van effecten die niet eerst zijn geregistreerd bij de toezichthouder, iets wat in de VS verboden is. De eisers hopen zo 5 miljard dollar terug te vorderen.

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken. In Van Kapitaal Belang duikt hij in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Daar heeft de 51-jarige Shaq, die een geraamd vermogen van 400 miljoen dollar heeft, geen oren naar. Hij heeft een eenvoudige, maar voorlopig effectieve manier gevonden om zijn hachje te redden: hij is niet te vinden. En als je niet bent gedagvaard, kun je niet voor de rechter worden gebracht.

Het recht op een eerlijk proces voor burgers betekent dat zij eerst op de hoogte moeten worden gesteld van eventuele juridische procedures die hen aangaan, en ze moeten een kopie van de klacht ontvangen. Sommige verdachten maken daar misbruik van door te vluchten of zich te verstoppen wanneer ze vermoeden dat iemand hen probeert te dagvaarden.

Hoewel daar niets illegaals aan is, kan het zo erg lastig zijn voor een eiser om de dagvaarding persoonlijk te overhandigen. Hier weten deurwaarders wel raad mee. Soms kan een aangetekende brief soelaas bieden. Ook kunnen zij plaatsen opzoeken waar de gezochte persoon regelmatig komt, of ergens urenlang de wacht houden om die te verrassen.

Als het uiteindelijk lukt om de verdachte te vinden, kan het nog altijd gebeuren dat diegene weigert om de dagvaarding aan te nemen. In sommige Amerikaanse staten mag de deurwaarder dan de papieren voor de voeten van die persoon leggen of deze achter de ruitenwissers stoppen als diegene probeert weg te rijden.

De vertegenwoordiger van de klagers, The Moskowitz Law Firm, probeerde verschillende interessante varianten daarvan bij Shaq. Zo stuurden ze een elektronische link naar O’Neal op sociale media, wat hij volgens hen als actieve gebruiker van Twitter en Instagram wel had moeten zien. De rechter was het daar niet mee eens, en oordeelde dat het niet volstond als betekening.

Op 17 april hadden ze, althans volgens henzelf, meer succes. Toen wisten deurwaarders O’Neal te lokaliseren in zijn woning in Atlanta. Toen hij wegscheurde door de poort van zijn huis in Georgia gooiden ze de wettelijke documenten naar zijn auto. O’Neals advocaten betwisten echter dat dit telt als een geldige betekening, en vragen dat de rechter de zaak tegen hun cliënt afvoert omdat de gebruikelijke termijn van negentig dagen om iemand te dagvaarden ondertussen is verstreken.

The Moskowitz Law Firm heeft O’Neal gewaarschuwd dat hij de camerabeelden van zijn oprit niet mag vernietigen, omdat ze die als bewijs willen gebruiken dat het wel tijdig is gelukt.

UPDATE: Plaintiffs in the billion $ FTX class action case just served @SHAQ outside his house. His home video cameras recorded our service and we made it very clear that he is not to destroy or erase any of these security tapes, because they must be preserved for our lawsuit. — The Moskowitz Law Firm (@moskowitzesq) 17 april 2023

Zelfs als dit bewijs onvoldoende blijkt te zijn, kan de rechter de termijn alsnog verlengen en de eisers extra opties geven als ze kunnen aantonen dat ze redelijke inspanningen hebben gedaan om de dagvaarding te betekenen. Dit kan eventueel zelfs de publicatie van de dagvaarding in een lokale krant omvatten.

‘Als de eisers kunnen aantonen dat ze alle mogelijke manieren hebben gebruikt om iemand te betekenen, maar die persoon onvindbaar is of zich opzettelijk verschuilt, kan de rechtszaak doorgaan zonder dat de betekening is voltooid’, verklaart deurwaarderskantoor Asap Serve. Dit kan nadelig zijn voor wie de snor drukt, en niet alleen omdat diegene er dan niet bij is in de rechtszaal om zijn of haar belangen te verdedigen. De rechter kan ook een strengere uitspraak doen in het licht van zoveel onwil. Tenzij die een gigantische fan is van Shaq natuurlijk.