SER dringt bij overheid aan op meer aandacht voor combinatiebanen

Het aandeel werknemers dat meerdere banen met elkaar combineert is in de afgelopen tien jaar toegenomen van 6 naar 9 procent, berichtte de SER vorig jaar september. Vrouwen, hoogopgeleiden en jongeren combineren relatief vaker banen dan - respectievelijk - mannen, laagopgeleiden en ouderen. Vooral in de zakelijke dienstverlening (o.a. uitzendbureaus), horeca, recreatie, zorg en welzijn en het onderwijs werken veel mensen met dubbele banen. Ook zijn er in Nederland in vergelijking met andere Europese landen relatief veel banencombineerders. Alleen in Scandinavië komt het combineren van banen vaker voor. Wie in beide banen werknemer is, combineert de banen vaker om rond te kunnen komen. Wie zowel werknemer als zelfstandige is, combineert vaker banen omwille van persoonlijke ontwikkeling. In totaal zijn er 600 duizend Nederlanders met meer dan één baan, maar twee derde van hen zit niet in die situatie uit financiële noodzaak, maar uit vrije keus.