Seksspeeltjes Eqom blijven na pandemie populair, liggen nu ook bij Hema in de schappen

Een knalroze wagen met vibrator van Easytoys tijdens de Pride in Groningen. Beeld HH / ANP

Erotiekconcern Eqom dacht dat het in 2022 niet meer seksspeeltjes zou verkopen dan tijdens de coronapandemie, toen het concern een recordomzet behaalde. Maar dochteronderneming EasyToys behaalde een omzet van 41 miljoen euro, eentiende meer dan in 2021. Moederbedrijf Eqom – met onder andere Cristine le Duc en de Duitse tak met Kondomeriet en Amorelie – zag de omzet wel zakken van 221 miljoen euro in 2021 tot 182 miljoen vorig jaar.

Die florissante jaarcijfers voor EasyToys illustreren dat de behoefte aan ‘sexual wellness’ ook na de lockdowns blijvend is, zegt topman Eric Idema. ‘We hebben de seksspeeltjes nog meer uit de taboesfeer weten te halen. De bespreekbaarheid neemt toe, de zichtbaarheid van seksspeeltjes in de winkelstraat wordt alleen maar groter. Alleen als we willen adverteren via Google of Facebook worden we als bedrijf nog met porno geassocieerd.’

Tijdens de coronacrisis waren de seksspeeltjes vooral online niet aan te slepen. Idema: ‘We hadden veel meer aandacht voor elkaar, er was behoefte aan intimiteit. Daten kon niet vanwege de lockdowns, we zagen meer ‘solo play’ bij de bestellingen. Dat is niet veranderd. Blijkbaar willen mensen nog steeds hun seksleven verrijken.’

Eqom merkt bovendien dat het een jongere generatie aan zich heeft weten te binden. Idema: ‘Jongeren beginnen eerder met sekstoys dan vroeger. Onze doelgroep was altijd 23 tot 40 jaar, nu begint de interesse al bij tieners van 18 jaar. Zo krijgen wij er een grote groep potentiële klanten bij. En voor die jonge generatie doen we ook veel aan educatie, bijvoorbeeld op platforms als TikTok.’

Geen cultuurschok

Lingerieketen Hunkemöller verkoopt nu ook sexy lingerie, maar vooral de samenwerking met Hema geeft Eqom een breder podium. ‘Vroeger kon je die speeltjes alleen in seksshops verkrijgen, nu ook bij een iconisch bedrijf als de Hema’, zegt Idema. Ook parfumerieketen Douglas verkoopt in Duitsland nu seksspeeltjes. ‘Grote namen treden toe tot onze industrie en maken gebruik van onze expertise.’

Lachend zegt Idema dat zijn seksspeeltjes bij de Hema wat hem betreft zeker tussen de iconische rookworsten en tompoezen mogen liggen. Voor de Hema was het geen cultuurschok om een eigen assortiment met vibrators, condooms en flesjes massageolie aan te bieden, zegt een woordvoerder. ‘We wilden het juist normaliseren en onze lijn was bij de introductie zelfs binnen 48 uur uitverkocht.’

Hema koos bewust voor een ‘intiem assortiment’, omdat het warenhuis al jaren aandacht besteedt aan verzorging, aldus de woordvoerder. ‘Van vitaminepillen tot wattenstaafjes en van gezichtsmaskers tot dagcrème. Waarom zouden we de seksualiteit van onze klanten dan niet ondersteunen?’

‘Wereldspeler’

In 2007 begon Idema op zijn zolderkamer in Veendam met de online verkoop van seksartikelen. De – aanvankelijk door de KNVB geblokkeerde – sponsoring van voetbalclub FC Emmen zette zijn bedrijf EasyToys op de kaart. Nu wil Idema de wereld veroveren met zijn seksspeeltjes. Eqom verwacht dit jaar met 5 tot 10 procent te kunnen groeien. ‘We willen een wereldspeler worden.’

Idema belt vanuit Shanghai; tijdens een werkbezoek aan China bezoekt hij voor het eerst na de coronacrisis de belangrijkste producenten van zijn seksartikelen. Zelfs de stap naar het Midden-Oosten lonkt, aldus Idema. En lachend: ‘Als ik ooit nog een sjeik een seksspeeltje mag overhandigen, is mijn missie voltooid.’