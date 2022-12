Schuldenwaakhond BKR wil hypotheken registreren, Eigen Huis vreest voor privacy

Het hoofdgebouw van schuldenwaakhond BKR. Beeld (c) raymond rutting

‘Het BKR gaat echt te ver’, foeterde Eigen Huis donderdag tegen de Telegraaf. ‘Je wil toch niet dat vertrouwelijke informatie over je hypotheek zomaar bij Wehkamp of in elke belwinkel terechtkomt?’

Wat is er aan de hand? Nederlandse kredietverstrekkers hebben een wettelijke zorgplicht om de betaalmoraal van hun leners in de gaten te houden. Dit om te voorkomen dat klanten in de schulden raken, of dat geldschieters zelf kopje-onder gaan door wanbetalers.

Daarom raadplegen ze het BKR, dat sinds 1965 het ‘Centraal Krediet Informatiesysteem’ bestiert, een schuldenregister waarin het BKR de leningen en eventuele betalingsachterstanden van alle Nederlanders boekstaaft. Bijvoorbeeld wanneer je een creditcard met gespreid betalen hebt, een telefoonabonnement met een toestel van boven de 250 euro, of wanneer je koopt op afbetaling via postorderbedrijven zoals Wehkamp.

Onder de radar

Het grootste krediet van allemaal, de hypotheek, staat echter niet in het register, evenals bijvoorbeeld studieschulden. Het BKR krijgt wel een seintje wanneer iemand meer dan drie maanden achterloopt met het afbetalen van zijn huis, maar van alle huizenbezitters zonder betalingsachterstand blijft de hypotheek onder de radar.

Het BKR wil dat hier verandering in komt. Vanaf volgend jaar wil de Tielse stichting alle nieuwe hypotheken – dus niet de reeds bestaande – kunnen bijschrijven in zijn schuldenregister, inclusief de hoogte van de hypotheek en de begin- en einddatum van de lening. Door inzicht te krijgen in de hypotheeklast van hun klanten kunnen kredietverstrekkers beter aan hun zorgplicht voldoen, redeneert het BKR.

De Autoriteit Financiële Markten steunt het BKR hierin. De financiële toezichthouder drong er samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) bij het BKR op aan om een plan te maken voor het registreren van hypotheken, zegt een BKR-woordvoerder. De SVN wil mensen met een kleine beurs graag geld lenen om hun huis te verduurzamen, zonder ze daarmee in de schulden te jagen. Registratie van hypotheken moet dit voorkomen, hoopt het fonds.

De Vereniging Eigen Huis vreest echter voor de privacy van huizenbezitters, evenals 70 procent van de huizenbezitters zelf, zo blijkt althans uit een donderdag gepubliceerde peiling onder een kleine 1.500 leden van de belangenvereniging. Slechts 13 procent van de ondervraagden is gecharmeerd van hypotheekregistratie, namelijk ‘om ergere schulden te voorkomen’.

Kletskoek

Het BKR bestrijdt dat de privacy in het geding is. ‘Van bigbrother-toestanden is helemaal geen sprake’, zegt een woordvoerder van de stichting, die onaangenaam verrast zegt te zijn door het publiciteitsoffensief van Eigen Huis. Er stond eigenlijk vrijdag een gesprek op de agenda om de kou uit de lucht te halen. ‘Wij doen verder niets met die hypotheekinformatie, behalve registreren.’

Dat ‘elke belwinkel’ inzage zou kunnen krijgen in iemands hypothecaire verplichtingen is kletskoek, vindt het BKR. ‘Het is niet zo dat winkeliers die gegevens zomaar kunnen raadplegen, dat kunnen alleen mensen op het hoofdkantoor van telefoonaanbieders, wat allemaal wettelijk verankerd is.’

Een ander punt van zorg voor de Vereniging Eigen Huis is dat de BKR vanaf volgend jaar ook banken en andere hypotheekverstrekkers actief zou willen gaan informeren zodra klanten een notering krijgen dat ze meer dan drie maanden betalingsachterstand op een lening hebben. Dit klopt niet, aldus het BKR. ‘Wij delen absoluut niet actief signalen over betalingsachterstanden’.

Wel heeft het BKR een ‘monitoringservice’, die kredietverstrekkers een signaal geeft als bij een andere lening van een klant een ‘mutatie’ heeft plaatsgevonden, maar daarbij gaat het om meldingen van overlijden of verhuizingen, of om seintjes dat een lening is afgelost, aldus BKR.

Overigens zijn ook Nederlandse banken en verzekeraars faliekant tegen hypotheekregistratie. In de ogen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars is een dergelijke registratie overbodig, onder meer omdat hypotheekverstrekkers nu ook al via het kadaster kunnen achterhalen of iemand een hypotheek heeft.