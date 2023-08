Schulden van koopjesketen Big Bazar stapelen zich op: ‘Het einde lijkt onvermijdelijk’

Big Bazar-winkel in Gouda. Beeld ANP

Invorderingsbureau Amsterdam registreerde claims van ruim 2 miljoen euro aan achterstallige betalingen. Deze week meldde zich een bedrijf met een vordering van 380 duizend euro. Eigenaren eisten dinsdag bij de rechtbank Noord-Nederland dat Big Bazar panden in Assen en Coevorden ontruimt vanwege de huurachterstand.

Komende dinsdag dient in Amsterdam een rechtszaak van Miranda Traas, winkeleigenaar uit Goes, die het faillissement van Big Bazar aanvraagt. Zij wees een betalingsregeling af, omdat de huurachterstand inclusief rente inmiddels is opgelopen tot ruim 19 duizend euro. Big Bazar-eigenaar Heerke Kooistra zou dinsdag binnen een uur reageren, maar liet volgens Invorderingsbureau Amsterdam vervolgens niets meer van zich horen.

Ook vastgoedbedrijf Wereldhave en andere schuldeisers eisen dat alle winkels van Big Bazar failliet worden verklaard. Het kort geding van Ploegmakers Beheer, eigenaar van de Big Bazar-winkel aan de Nobelstraat in Assen, was dinsdag binnen drie minuten beëindigd. Big Bazar schitterde door afwezigheid.

Onzorgvuldige communicatie

Directeur Alfred Welink van Ploegmakers Beheer wil het exacte bedrag niet noemen, maar Big Bazar zou na vijf maanden voor bijna 31 duizend euro in gebreke zijn gebleven. ‘Ik wilde graag bekijken wat ik voor Big Bazar kon betekenen, want het is toch een leuke formule’, aldus Welink. ‘Nu de huurpenningen niet worden betaald, eisen we van de rechter dat het pand wordt ontruimd.’

Overleg met Big Bazar bleek niet mogelijk. Welink stuitte maandenlang op een muur van zwijgzaamheid, tot hij vrijdag werd gebeld door Kooistra. ‘Hij excuseerde zich voor de onzorgvuldige communicatie, die volgens hem lag aan de interim-manager bij Big Bazar. Kooistra zou met een voorstel komen, maar ik vrees dat het afgelopen weekeinde nog drukker is geworden op het hoofdkantoor.’

Een uur later diende het kort geding van Green Retail House over het pand in Coevorden, waar Big Bazar de laatste twee maanden geen huur betaalt. Het verbaasde de rechter niet meer dat de wederpartij wederom verstek liet gaan. En dus was ook deze zitting binnen vijf minuten voltooid.

‘Alleen verliezers’

Namens Green Retail House verwoordde advocaat Blok de ergernis over het uitblijven van enig contact met Big Bazar. Daarom toont Green Retail geen consideratie meer en eist het ontruiming van de winkel in Coevorden. Woensdag dient een tweede kort geding van Green Retail over de winkel van Big Bazar in Alphen aan den Rijn.

De rechtbank Noord-Nederland doet over veertien dagen uitspraak. ‘Of het niet sneller kon?’, vroeg Welink van Ploegmakers Beheer zich af. De kans bestaat dat Big Bazar dan al failliet is verklaard. ‘Ik ben niet uit op een faillissement van Big Bazar, maar het einde lijkt onvermijdelijk’, zegt Welink. ‘Er zijn alleen maar verliezers, vooral het personeel van Big Bazar.’