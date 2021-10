Schiphol schroeft tarieven fors omhoog om gevolgen van corona op te vangen

Met de nieuwe tarieven is een luchtvaartmaatschappij in 2024 gemiddeld per vertrekkende passagier een tientje extra kwijt. Beeld ANP

Met de verhoging van de havengelden schuift Schiphol de rekening voor de coronacrisis voor een deel op het bordje van de luchtvaartmaatschappijen. De exploitant van de luchthaven liep vorig jaar bijna 1 miljard euro aan inkomsten mis en verwacht dit jaar 600 miljoen omzetverlies te lijden. Daarvan maken de verloren havengelden 1,2 miljard uit. ‘Over drie jaar uitgesmeerd komt de bijdrage van de luchtvaartmaatschappijen neer op 318 miljoen’, zegt financieel directeur Robert Carsouw.

Schiphol kan de tarieven niet willekeurig verhogen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet ze goedkeuren. ‘Het zijn in feite de kosten die we maken om vliegtuigen en passagiers af te handelen’, aldus Carsouw.

Om die reden valt de nu aangekondigde tariefsverhoging ook iets lager uit dan eerder het idee was. Schiphol wilde aanvankelijk ook de uit hand lopende uitgaven van de nieuwe A-Pier verdisconteren. ‘We hebben nu besloten om in 2024, als de A-Pier af is en maatschappijen de gaan gebruiken, de oorspronkelijk begrote kosten te berekenen.’

Daarmee valt de tariefsverhoging lager uit dan de 42 procent die Schiphol eerder voor ogen had. ‘We begrijpen dat een verhoging in deze tijd heel lastig is. De hle luchtvaart maakt door de coronacrisis een moeilijke periode door. Met de nieuwe tarieven verdelen we de pijn.’

‘De goedkoopste’

Met de nieuwe tarieven is een luchtvaartmaatschappij in 2024 gemiddeld per vertrekkende passagier een tientje extra kwijt. Nu tikt een luchtvaartmaatschappij gemiddeld 28,29 euro af. Carsouw denkt niet dat de concurrentiepositie zal lijden onder de hogere prijzen.

‘Vergeleken met de luchthavens die er voor ons toe doen – Londen Heathrow, Frankfurt Main en Parijs Charles de Gaulle – zijn we de goedkoopste.’ In 2020 lagen de tarieven op Charles de Gaulle 54 procent hoger, op Frankfurt 84 procent en op Heathrow 213.

Omdat de Fransen van de samenwerking af willen, gaat Schiphol het belang verkopen dat het jaren terug in de Parijse luchthavens heeft genomen. Dat was eerder dit jaar nog zo’n 640 miljoen euro waard. De luchtvaartmaatschappijen hebben geopperd dat de exploitant het gat in zijn begroting daarmee dicht, maar Carsouw wil daar niet aan.

‘Om te beginnen mogen we die aandelen pas volgend jaar verkopen. We weten ook nog niet wat het gaat opleveren, dus is het te vroeg om daar nu al over te denken.’ Ook valt de Parijse investering volgens hem onder een ander deel van de begroting en kan Schiphol posten niet zomaar tegen elkaar wegstrepen.

Onduidelijk is of de luchtvaartmaatschappijen zich bij deze tariefsverhoging neerleggen. KLM zei eerder juridische stappen of een gang naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet uit te sluiten. De ACM stelde onlangs EasyJet in het ongelijk. De prijsvechter voerde aan dat tot een eerdere tariefswijziging niet volgens de juiste procedure was besloten, maar de toezichthouder veegde de bezwaren van de Britse budgetmaatschappijen van tafel.

De directeur van de internationale luchtvaartkoepel IATA, Willie Walsh, noemde de aangekondigde hogere havengeld bij uitstek een oplossing die alleen een monopolist kan bedenken.