Schiphol schrapt reizigersplafond in meivakantie, hulp nodig van sector op piekmomenten

Reizigers voor vertrekhal 3 afgelopen zomer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Mei, dat gaan we doen’ zei interim-topman Ruud Sondag van Schiphol woensdag bij de presentatie van de plannen voor de meivakantie. Volgens de luchthaven zijn er genoeg beveiligers geworven om de lange wachtrijen en chaotische taferelen van vorig jaar te voorkomen.

Het aantal vertrekkende passagiers dat ‘op een comfortabele manier kan reizen’ gaat van 50 duizend naar 70 duizend per dag. Op vijf tot tien piekochtenden, tussen zes en elf uur, zijn dat er 79 duizend, In samenwerking met de luchtvaarbedrijven wordt bekeken hoe die stroom verwerkt kan worden. Volgens Sondag hebben de maatschappijen daarmee dinsdag ingestemd en is er nog voldoende tijd om een oplossing te vinden. Volgens Schiphol gaat het om 20 duizend stoelen op een totaal van 3,5 miljoen. Als de vrijwillige afspraken niet tot voldoende resultaat leiden, zal Schiphol voor piekdagen alsnog beperkingen opleggen.

Schiphol kampt niet alleen met een tekort aan beveiligers, ook bij de bagageafhandelaars zijn er problemen, wat vorig jaar tot bergen koffers op de luchthaven leidde. Volgens Sontag is ook daar verbetering in zicht en is de bagageafhandeling geen reden om het reizigersplafond los te laten. Garanties dat de wachtrijen op Schiphol tot het verleden behoren wilde de interimbaas niet geven. ‘Ik ga hier geen Popeye-taal uitslaan. Het gaat erom dat we voldoende vertrouwen hebben om het plafond in de meivakantie los te laten.’

Ook van de passagiers zelf wordt hulp gevraagd, bijvoorbeeld van gezinnen die de bakjes bij de beveiliging gezamenlijk moeten gebruiken, zodat de beveiligers er minder hoeven te checken. In ruil daarvoor hoeven reizigers straks niet meer vier uur van tevoren aanwezig te zijn, maar de eerder gebruikelijke twee tot drie uur.