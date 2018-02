Schiphol kan doorgroeien, maar moet aantal veiligheidsmaatregelen nemen volgens rapport

Veiligheidsmaatregelen

Het ministerie van I&W vroeg het NLR daarop om te analyseren wat de veiligheidseffecten zouden zijn bij groei naar 550 duizend starts en landingen per jaar. Tot en met 2020 geldt voor Schiphol nog een plafond van 500 duizend vliegtuigbewegingen. In de woensdag verschenen analyse stelt het NLR dat groei naar 550 duizend vliegbewegingen mogelijk is zonder het gebruik van de start- en landingsbanen drastisch op de schop te nemen. Daarmee staan veiligheidsrisico's meer vluchten niet in de weg.



Voor Schiphol definitief naar 550 duizend starts en landingen kan groeien, moet de luchthaven wel een aantal veiligheidsmaatregelen nemen. Die acties variëren van het regelmatig verwijderen van rubbersporen op de banen tot het standaardiseren van de werkwijze van de luchtverkeersleiders. Ook is het van belang dat vliegtuigen minder vaak op het allerlaatste moment van baan wisselen. Een deel van deze maatregelen is reeds genomen of staat reeds op de planning, zo schrijven de onderzoekers van het NLR.