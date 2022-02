Schiphol Group herstelt voorzichtig, maar het gaat erom spannen in 2022

Drukte op Schiphol. Beeld Evert Elzinga / ANP

Tegenover de nettowinst van 270 miljoen in 2019 staat voor 2021 een verlies van 287 miljoen in de boeken. In 2020 bedroeg de omzet 688 miljoen en was het verlies een half miljard euro.

De jaarcijfers laten zien dat het wegblijven van vliegtuigen met passagiers de exploitant van de nationale luchthaven klauwen met geld kost. ‘In goede jaren kunnen we de kosten voor afhandeling wegstrepen tegen de inkomsten’, zegt financieel directeur Robert Carsouw. Vorig jaar kwamen evenwel maar 25,5 miljoen reizigers opdagen, tegen de 71,7 miljoen van 2019. Daarom moest Schiphol Group vorig jaar 405 miljoen bijleggen op de afhandeling van toestellen en reizigers. In 2019 was dat maar 7 miljoen.

Geld verdienen doet Schiphol Group met de verhuur van kantoren en vrachtgebouwen. In 2019 leverde dat vastgoed 276 miljoen winst op. Daarvan resteerde vorig jaar nog 127 miljoen. Schiphol Group heeft ook belangen in een aantal buitenlandse vliegvelden, zoals die van Brisbane en John F. Kennedy International Airport in New York. Daarvan veranderde de winst van 127 miljoen in 2019 vorig jaar in een verlies van 2 miljoen.

Dick Benschop

Topman Dick Benschop is voorzichtig optimistisch over het verdere herstel. ‘Dit jaar verwachten we tussen de 39 en 60 miljoen passagiers te verwerken. We hebben er tussen de 47 en 55 miljoen nodig om quitte te spelen. Het wordt dus een spannend jaar.’

Benschop liet zich niet uit over uitlatingen van de staatsagent bij KLM, die daar let op de besteding van de overheidssteun. Jeroen Kremers wil nagaan welke bestemmingen en vluchten goed zijn voor de BV Nederland en welke vooral ten goede komen aan KLM. Dat is nu goed voor bijna de helft van alle vluchten op Schiphol.

‘Ik weet niet wat de regeringscommissaris daarmee bedoelt’, aldus Benschop. Schiphol en KLM noemen uitgebreide netwerk steeds van groot belang voor de Nederlandse economie. KLM’s concurrenten hebben meermalen geklaagd dat Schiphol de nationale luchtvaartmaatschappij voortrekt.