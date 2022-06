Schiphol gaat aantal passagiers deze zomer fors beperken

Schiphol, eind mei: de luchthaven slibt helemaal dicht. Beeld Joris van Gennip

‘Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten deze zomer een maximum te moeten stellen aan het aantal reizigers dat per dag kan vertrekken vanaf de luchthaven’, meldt het bedrijf. ‘Het maximum aantal vertrekkende reizigers dat Schiphol kan faciliteren, verschilt per dag en loopt op tot 67.500 op de drukste dagen in juli en tot 72.500 in augustus.’ Dat is ruim 2 miljoen passagiers per maand.

Schiphol zelf zegt nog niet te weten hoeveel vluchten er precies geschrapt gaan worden. Maar volgens een nauw betrokkene zal het gaan om gemiddeld een kwart.

‘Het is niet verantwoord om zonder maatregelen de zomer in te gaan op Schiphol’, zei topman Dick Benschop tijdens een toelichting op de beslissing om een dagelijks maximum aan het aantal reizigers in te stellen. ‘Daarom hebben we besloten om nu al in te grijpen zodat mensen tijdig weten wat er gaat gebeuren.’ Schiphol baseert het aantal vluchten de komende zomer vooral op de beschikbaarheid van beveiligingspersoneel. Daar bestaat nog steeds een groot tekort aan, al moet een onlangs gesloten sociaal akkoord daar verandering in brengen.

Woedende passagiers

Schiphol ziet zich genoodzaakt tot deze vergaande maatregel omdat het bedrijf al weken kampt met een gebrek aan personeel. Dat leidde eerder tot lange wachtrijen en woede onder de gebruikers van de luchthaven. In de laatste zomer voor corona, juni, juli en augustus 2019, telde Schiphol gemiddeld 44 duizend vluchten per maand.

Welke vluchten er komen te vervallen, wordt in de loop van volgende week duidelijk. Hugo Thomassen, de onafhankelijk coördinator die toeziet op de verdeling van slots, berekent per vliegmaatschappij hoeveel vluchten zij moeten wegstrepen. Maatschappijen kiezen vervolgens zelf wélke vluchten zij schrappen, zegt Thomassen. ‘Daar zijn zij veel beter toe in staat dan wij’.

Vliegmaatschappijen staan voor een enorme logistieke operatie, als ze voor iedereen vervangende vluchten te boeken van een andere luchthaven, zoals Rotterdam of Eindhoven. Het is daarom onwaarschijnlijk dat reizigers massaal worden omgeboekt.

Geld terug

Reizigers die direct bij een luchtvaartmaatschappij hebben geboekt, kunnen hun geld terugvragen. Dat horen ze binnen een week te ontvangen. Wie andere kosten heeft gemaakt, voor een hotel of auto, kan dat volgens een woordvoerder van de Consumentenbond niet gemakkelijk ergens verhalen. ‘Dat is je eigen verantwoordelijkheid’. Ook een annuleringsverzekering keert die kosten ‘niet zomaar uit’.

De bond onderzoekt of hij Schiphol namens consumenten aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade, maar vreest dat dit ‘erg lastig is’. ‘Consumenten hebben geen directe overeenkomst met de luchthaven.’

Vakantiegangers die een (pakket)reis via een reisbureau hebben geboekt, krijgen alle kosten vergoed via de reisagent. Dat zegt Frank Oostdam, voorzitter van branchevereniging voor reisbureau ANVR. Maar de kosten die reisbureaus zelf hebben gemaakt, moeten de ondernemers zelf ophoesten. ‘Hotelkamers, transfers, geboekte excursies: die kun je niet zomaar afbellen.’

ANVR naar de rechter

De schade loopt volgens Oostdam in de ‘tientallen miljoenen euro’s’. De brancheorganisatie bereidt nu een gang naar de rechter voor. ‘Wij eisen dat Schiphol opdraait voor deze verliezen.’ KLM stelde donderdag dat het Schiphol verantwoordelijk houdt voor de financiële gevolgen. Corendon kondigde aan in juli en augustus 150 vluchten te verplaatsen van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Het verlaagt het aantal vluchten vanaf Schiphol met ongeveer een kwart.

Transavia zal deze zomer aanzienlijk minder stoelen verkopen met vertrek vanaf Amsterdam en denkt ook dat annuleringen nodig zullen zijn. Benschop wilde niet ingaan op vragen over schadeclaims. ‘Er zal altijd een nasleep zijn in termen van claims en juridische zaken. Daar kun je niet op vooruitlopen’.