Schiphol en KLM vragen kabinet om hulp in crisisberaad vanwege coronavirus

Schiphol, donderdag. Beeld Getty Images

Vrijdagochtend voor de ministerraad hielden de ministers Van Nieuwenhuizen en Wiebes topoverleg met Schiphol-baas Dick Benschop en KLM-topman Pieter Elbers. Concrete maatregelen heeft het kabinet nog niet aangekondigd.

Na afloop van het drie kwartier durende beraad op haar ministerie wilde Van Nieuwenhuizen niet vooruitlopen op mogelijke staatssteun. Het kabinet zal vandaag waarschijnlijk wel een besluit nemen over een vliegverbod vanuit risicolanden met veel coronapatiënten, zoals Iran en Italië. Volgens Elbers zal zo’n verbod niet veel extra impact hebben op zijn luchtvaartmaatschappij. ‘KLM vliegt niet op Iran en we hebben onze vluchten op Italië al teruggebracht tot vrijwel nihil’.

KLM – en andere luchtvaartmaatschappijen – mogen alleen vandaag nog volgens de oude planning vanuit Nederland naar de Verenigde Staten vliegen. Van 14 tot 28 maart geldt het inreisverbod, wat erop neerkomt dat alleen Amerikaanse staatsburgers, mensen die permanent in de Verenigde Staten wonen en familieleden van Amerikanen naar de VS kunnen vliegen. Zij moeten nog wel een medische controle ondergaan. Ook voor diplomaten van andere nationaliteiten blijft het mogelijk de plas over te steken.

‘Impact is groot’

KLM blijft om die reden naar een aantal van haar bestemmingen in de VS vliegen, zij het met een verlaagde frequentie. Die vluchten zijn ook nodig om Europese burgers vanuit dat land naar huis te kunnen laten vliegen. Zonder de aanvoer van vliegtuigen uit Europa zou de stroom van toestellen die de omgekeerde route vliegt gauw opdrogen. KLM zegt per dag te bekijken op welke bestemmingen zij nog vliegt. In een normale situatie vliegt de Nederlandse maatschappij zo’n 100 keer per week naar de Verenigde Staten, de helft van het totale aantal vluchten vanaf Schiphol naar dat land.

Benschop: ‘De impact op Schiphol is groot. We zitten in een scherp dalende trend qua aantal passagiers en daar komen de gevolgen van de maatregelen uit de VS nog bij. Er zijn ook andere landen die vliegrestricties aankondigen, dus we gaan naar een unieke situatie toe. Een situatie zoals we die nog nooit gezien hebben en waarbij we even een veel kleiner Schiphol zullen hebben.’

Bij het crisisberaad over de Nederlandse luchtvaart waren ook topambtenaren van Sociale Zaken en Financiën aanwezig. Hoewel de deelnemers aan het beraad niet wilden zeggen welke hulpopties er op tafel liggen, lijkt directe staatssteun voor Air France-KLM (een zak met geld) vooralsnog niet aan de orde te zijn. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen heeft het concern al een doorlopend krediet van 1,1 miljard euro opgenomen.

Snijden in kosten

Elbers en Benschop lieten doorschemeren dat zowel KLM en Schiphol in de personeelskosten zal moeten snijden. Nu er veel vluchten zijn geschrapt, is er minder werk voor het balie- en cabinepersoneel van KLM. Ook de onderaannemers van Schiphol, zoals de bedrijven die de beveiliging en bagageafhandeling regelen, hebben minder werk. De topmannen geven toe dat er veel onrust leeft onder het personeel en dat werknemers zich zorgen beginnen te maken over hun baan. Ze gaan op korte termijn met de vakbonden in gesprek over deeltijd-WW of werktijdverkorting. Die regeling bestaat al en bedrijven die veel omzet verliezen door de corona-epidemie kunnen daar in principe meteen aanspraak op maken.

De twee luchtvaartbedrijven maken zich ook zorgen over het mogelijke verlies aan ‘slots’ of landingsrechten op andere luchthavens. Om zijn slots te behouden, moet KLM die vluchten volgens schema uitvoeren, ook als er nauwelijks passagiers zijn. Dat rondvliegen met praktisch lege vliegtuigen kost KLM handenvol geld. De Europese Commissie is bereid vliegverplichting voor de Europese vliegmaatschappijen tijdelijk op te heffen, maar Elbers en Benschop vinden dat die vrijstelling voor een langere periode moet gelden. De Commissie wil de zogenoemde ‘slotwaiver’ tot eind mei laten duren, maar Elbers zou graag zien dat KLM ‘tot na de zomerdienstregeling, dus tot eind oktober’ van de vliegverplichting verlost blijft.