Vier Vragen Apple

Schikking Apple en Qualcomm brengt iPhone met 5G dichterbij

Twee hoofdrolspelers in de telefoonindustrie hebben een jarenlange ruzie bijgelegd: Apple, van de iPhone, en Qualcomm, wiens chips in de meeste smartphones zitten. Sinds 2017 vlogen miljardenclaims over en weer vanwege machtsmisbruik, patentbreuken en achterstallige royalty’s. Met een schikking beëindigen de twee kemphanen de lopende rechtszaken en gaan ze voor zes jaar een samenwerking aan. Wat betekent dat voor de iPhone-gebruiker?