Scheuren met auto's die eigenlijk niet meer kunnen, een test

Brede grijns op de gezichten van vader en zoon. We hebben onszelf net een aantal keren naar de horizon gekatapulteerd onder woest gebrul uit de vier uitlaatpijpen. Op een verlaten B-weg knallen we in 3,5 seconde van 0 naar 100, om zeven tellen later de 200 aan te tikken. Het kan nog veel sneller, maar er nadert een bocht en bovendien is ons rijbewijs ons lief. En dus gaan we in de remmen.