Scheiden doet lijden voor eilandbezitter, Azië’s rijkste vrouw aan het afglijden

Hiroko Barclay Beeld ANP / Zuma Press

Winnaar: ex-miljardairsvrouw Hiroko Barclay

Het leek een van de duurste Britse vechtscheidingen ooit, de breuk tussen zakenman Sir Frederick Barclay (87) en zijn eega Hiroko (79). In mei 2021 veroordeelde een Brits gerechtshof de eigenaar van The Daily Telegraph én het kanaaleiland Brecqhou tot het betalen van 100 miljoen pond (119 miljoen euro) aan de vrouw waarmee hij 34 jaar getrouwd was.

Leek, want tot dusver betaalde de gewezen scheepsmagnaat en hotelbaas van het Londense Ritz geen stuiver. Dit terwijl Barclay, enig overgeblevene van de gebroeders Barclay – zijn tweelingbroer David stierf vorig jaar – de laatste tranche van 50 miljoen pond van de rechter uiterlijk in april had moeten ophoesten. Zijn ex laat het er niet bij zitten. Maandag stapte ze weer naar de rechter – dezelfde die haar eerder gelijk gaf, en het gedrag van haar ex ‘verwerpelijk’ noemde – om hem achter de tralies te krijgen voor ‘minachting van het hof’.

Hiroko Kuzusaka, zoals haar meisjesnaam luidt, beschuldigde Barclay er maandag van de boel te traineren ‘tot een van ons sterft’. Ondertussen leeft Barclay, berucht om zijn vermeende belastingontwijking en zijn in nep-gotische stijl opgetrokken kasteel met helikopterlandingsplaats op het belastingvrije Brecqhou, ‘ongestoord’ door in zijn ‘paleiselijke’ stulpje met balzaal.

Frederick Barclay, wiens rijkdom ooit in de miljarden ponden werd geschat, zweert dat hij het geld simpelweg niet heeft. De 87-jarige Brexit-voorvechter zou ‘zeer gemotiveerd’ zijn de scheidingsrekening te voldoen, omwille van zijn ‘bittere angst voor de gevangenis’. ‘Sinds ik een jonge jongen was heb ik nog nooit zoveel zorgen gehad’, verklaarde hij voor de rechter.

Verliezer: vastgoedmiljardair Yang Huiyan

Het ene moment behoor je ruimschoots tot de rijkste vijftig mensen op aarde, het andere moment sta je op een schamele 161ste plaats, en is tweederde van je fortuin in rook opgegaan. Het overkwam de Chinese vastgoedmagnaat Yang Huiyan, de rijkste vrouw van Azië.

Huiyan (1981) is grootaandeelhouder van Country Garden, de door haar vader opgezette projectontwikkelaar, de grootste van China. De alumnus van Ohio State University, die al sinds haar puberjaren de bestuursvergaderingen van Country Garden bijwoont, begon als de assistent van haar vader, voordat deze in 2005 zijn belang in het bedrijf aan haar overdeed.

Met ruim drieduizend projecten in meer dan 360 steden kriskras door China groeide Country Garden afgelopen jaren uit tot een vastgoedimperium, wat Huiyan iets meer dan een jaar geleden nog een 43ste plek opleverde in de Bloomberg Billionaires Index, met een geschat vermogen van 33 miljard euro.

De klad is er echter ingekomen sinds de Chinese regering een halt probeert toe te roepen aan de exorbitante huizenprijzen en hypotheekschulden. Een extreem voorbeeld is de met schulden overladen projectontwikkelaar Evergrande, die al maandenlang in doodsstrijd verkeert. In verschillende Chinese steden zijn huizenkopers inmiddels collectief gestopt met het betalen van de hypotheek, uit protest tegen projectontwikkelaars die hun huizen maar niet afbouwen, terwijl de kopers wel al moeten aflossen.

Door alle malheur rest er van Yang Huiyans vermogen nog maar zo’n 11,1 miljard euro. Azië’s op een na rijkste vrouw, de Chinese kunstvezelmiljardair Fan Hongwei, zit haar op de hielen met 11 miljard euro.