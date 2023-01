Schaamte, machteloosheid, woede of verdriet: 1 op de 6 Nederlanders kan niet mee in de digitale betaalwereld

Zo’n 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder worstelen met de digitale betaalwereld, meldt De Nederlandsche Bank. Beeld Robin Utrecht / ANP

Zo’n 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder worstelen met de digitale betaalwereld, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag verschenen rapport over de digitalisering van het betalingsverkeer. Dat is ruim een op de zes volwassenen.

Alledaagse handelingen, zoals het betalen in de winkel of het controleren van een banksaldo, gaan meestal nog, maar minder vaak voorkomende handelingen zoals het openen van een bankrekening of het blokkeren van een bankpas leveren problemen op.

En daar stopt het niet. ‘Een groot aantal heeft moeite met de bediening van apparaten zoals geld- en betaalautomaten of de mobiele telefoon. Ze begrijpen teksten en instructies niet vanwege te ingewikkeld taalgebruik, hebben moeite met het onthouden van codes of ervaren stress bij het verrichten van handelingen onder tijdsdruk.’

Zo’n 400 duizend 18-plussers hebben het online betalen van rekeningen en andere bankzaken zelfs volledig uit handen gegeven, aan een familielid bijvoorbeeld. Vaak zijn het mensen op leeftijd of met een lage opleiding. ‘Ze voelen schaamte, machteloosheid, woede, minderwaardigheid of verdriet’, aldus DNB.

Het is deel van een ruimer probleem. Afgaand op onderzoeken van het Rathenau Instituut en Kantar Public hebben 1 tot 2 op de 10 Nederlanders van zestien jaar of ouder niet genoeg digitale basisvaardigheden om mee te komen in onze maatschappij. Denk aan e-mailen, een zoekmachine of tekstverwerker gebruiken, internetbankieren of online iets kopen, zonder daarbij ten prooi te vallen aan nepnieuws of fraude.

Alles tezamen gaat het volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om 2,5 tot 4 miljoen mensen. Het is een schrale troost dat Nederland het daarmee in Europees opzicht nog relatief goed doet. In de landen van de Europese Unie hebben gemiddeld bijna zes op tien burgers onvoldoende vaardigheden voor internet-, computer- en softwaregebruik.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt 86 procent van de Nederlanders gebruik van internetbankieren of mobiel bankieren. Maar achter dat gemiddelde gaan significante verschillen schuil. Bij de hoogopgeleiden is dat 97 procent, tegenover 71 procent bij de laagopgeleiden. En bij de 25- tot 45-jarigen is het ruim 90 procent, terwijl dat bij de 75-plussers maar iets meer dan de helft is.

Er is dus nog altijd een aanzienlijke groep van burgers die helemaal geen internet gebruiken voor hun financiële verkeer. Zij zijn meer afhankelijk van fysieke bankkantoren, waarvan er steeds minder zijn. Eind 2011 waren er nog 2.654 bankfilialen, eind 2021 was dat al gedaald naar 726. In juni dit jaar valt bovendien het doek voor de acceptgiro, omdat het niet meer past in het online tijdperk.

Geldautomaten zouden een oplossing kunnen zijn, en ze moeten hemelsbreed binnen vijf kilometer bereikbaar zijn voor inwoners. Toch vormen zij niet altijd een goed alternatief voor een bankkantoor. Geldautomaten kunnen stress geven voor wie weinig digitale vaardigheden heeft. Zij vrezen bijvoorbeeld dat de automaat hun pas zal inslikken omdat ze de informatie op het scherm niet goed begrijpen of dat ze hun pincode zijn vergeten.

DNB merkt in zijn rapport verder op dat ook bankklanten met een fysieke beperking hinder ondervinden bij de digitalisering van het betalingsverkeer. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend of zitten in een rolstoel. Dat leidt tot specifieke problemen, zoals moeilijk leesbare teksten op het computerscherm of in de app, of een geldautomaat die te hoog is geplaatst voor gebruik.

DNB en AFM roepen banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders op om hun dienstverlening te verbeteren. Voor een deel draait dat om beter communiceren. Banken hebben wel initiatieven ontplooid om klanten te ondersteunen, zoals lokale servicepunten, voorlichtingsbijeenkomsten, financiële zorgcoaches of de seniorenlijn. Jammer genoeg, stelt DNB vast, is de doelgroep daar niet goed bekend mee.

Sowieso moeten financiële instellingen klanten die digitaal vastlopen een makkelijkere uitweg bieden, klinkt het eensluidend. Bij de telefonische klantenservice zijn wachttijden vaak lang en de keuzemenu’s te ingewikkeld, en soms krijgen inbellers een doorverwijzing te horen naar de mobiele bankieren app. ‘Een persoonlijke telefonische klantenservice is essentieel: meteen een medewerker aan de lijn in plaats van een callcenter-medewerker via een keuzemenu’, aldus DNB.

