Schaamt Nederland zich nu voor de landbouwexport?

Naast Miss Holland en Bloemenkoningin van het corso in Noordwijk was het ooit het leukste bijbaantje voor een meisje van 18 jaar: de rol van Frau Antje op de Grüne Woche in Berlijn.

Het kaasmeisje was het symbool van de succesrijke Nederlandse landbouw die de wereld van voedsel voorzag en ook nog in de bloemen zette. Omdat Frau Antje door de woke-beweging nog niet is uitgeroepen tot persona non grata (of is vervangen door Herr Helmut) was ze er ook afgelopen week weer bij in Berlijn. De blondine presenteerde bij de opening van het Nederlandse paviljoen kaasblokjes aan de hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Europese Landbouwcommissaris, de Duitse minister van Landbouw en de Nederlandse minister voor Natuur en Stikstof. Ook het dweilorkest Kleintje Pils was aanwezig met de ‘Duitse’ evergreen Tulpen aus Amsterdam.

Maar met één traditie werd gebroken. Bij de opening werd met een nieuw rapport ieder jaar normaal gesproken ook het fenomenale exportsucces van de Nederlandse landbouw onderstreept. Maar daarmee mocht in Berlijn niet langer worden gepronkt. Die cijfers kwamen deze week gewoon uit Den Haag en Wageningen.

En dat had niets te maken met het feit dat landbouwminister Piet Adema vlak voor het begin van het feestje was teruggeroepen naar Nederland. Hij had een politieke doodzonde begaan door de Tweede Kamer niet tijdig te informeren.

Het exportsucces van de landbouw ligt Nederland tegenwoordig zwaar op de maag. Nederland schaamt zich er inmiddels voor dat vanuit een overbevolkt landje de wereld met zuivel, eieren, vlees en bloemen wordt overladen. Het is zelfs exporteur van cacao, koffie, thee, nootmuskaat en andere specerijen.

Al jarenlang is Nederland de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld. Alleen de VS, 235 keer groter, exporteert nog meer. En al het politieke gekrakeel, de Oekraïense oorlog én boerenacties ten spijt, is daar geen verandering in gekomen. Integendeel, in 2022 steeg de Nederlandse agrarische export voor het zevende achtereenvolgende jaar. Dit keer ging die met 17,2 procent omhoog naar 122,3 miljard euro. En dat is niet omdat Nederland zich ineens op de snelgroeiende vega-markt heeft gestort. Zuivel en eieren (11,9 miljard euro), sierteeltproducten (11,5 miljard euro) en vlees (11 miljard euro) waren ook in 2022 de belangrijkste exportgoederen.

Nederland zou zich graag willen profileren als de kampioen van de duurzaamheid, als land dat vooral excelleert op de markt van biologische producten. Alleen loopt het buitenland daar minder warm voor. Bewuste consumenten in andere EU-landen kopen die biologische producten liever lokaal. Nu is het exportcijfer geflatteerd door de historisch hoge prijzen voor melk en eieren. Maar ook de importen stegen door de gestegen prijzen.

Niettemin schat het CBS de verdiensten met de export van Nederlandse landbouwgoederen na aftrek van de daarvoor gemaakte kosten (invoer van grondstoffen, diensten, halffabrikaten en de invoer voor wederuitvoer) op 49,6 miljard euro. Landbouw is letterlijk de melkkoe van de economie. Het land drijft erop en Rutte kan dankzij de opbrengst zijn rol als politieke evenwichtskunstenaar blijven koesteren.

Alleen lacht Frau Antje nu als een boer die kiespijn heeft.