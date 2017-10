Sandd wil met goedkopere postzegel hegemonie PostNL doorbreken op brievenmarkt

Post zonder haast

PostNL had vier jaar geleden nog 19 duizend brievenbussen, maar dat aantal gaat geleidelijk terug naar 8700. Het bedrijf is wettelijk verplicht een landelijk dekkend netwerk voor de postbezorging in stand te houden en moet ook 95 procent van de post binnen 24 uur op zijn bestemming hebben. PostNL bezorgt vijf dagen per week post, Sandd doet dat maar twee keer per week. 'Onze zegels zijn bedoeld voor post zonder haast', aldus Sandd. Post die maandag, dinsdag of zaterdag wordt afgeleverd bij een servicepunt worden op vrijdag bezorgd; op dinsdag liggen de brieven op de deurmat die woensdag, donderdag en vrijdag 'op de bus' zijn gedaan.



Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat iedereen een postzegel mag introduceren. 'De universele postdienst is geen exclusief recht', aldus een woordvoerder.