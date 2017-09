Sandd verklaart PostNL en bonden oorlog

Het is een regelrechte oorlogsverklaring aan marktleider PostNL. Sandd zegt net zo goed post te kunnen bezorgen, maar dan goedkoper. In het voorstel van Sandd kan de postzegelprijs naar 55 cent worden verlaagd, tegenover de 78 cent die PostNL nu in rekening brengt en de 83 cent na 1 januari. De vakbonden vinden dat Sandd vooral het personeel hierdoor uitknijpt. FNV, CNV en BVPP zeggen 'stomverbaasd' te zijn over de overname. 'Sandd zegt steeds geen geld te hebben om te voldoen aan de wettelijk verplichte norm van 80 procent personeel met een arbeidsovereenkomst. En nu blijkt er opeens wel geld voor een grote overname', zegt FNV-bestuurder Ger Deleij. Hij beticht Sandd van een wedloop naar de bodem op arbeidsvoorwaarden. 'Onzekere contracten en lage vergoedingen, dat is het verdienmodel. De goedkopere postzegel gaat ten koste van de werknemers. De liberalisering van de postmarkt heeft volledig gefaald.'



Sandd verwacht dat het fusiebedrijf dit jaar een omzet zal draaien van 195 miljoen euro, met ruim twintigduizend werknemers. Oprichter en topman Paul van Straaten van het in 2004 opgerichte VPS zal de functie van commercieel directeur gaan vervullen in het nieuwe fusieconcern. Rob Brakenhoff is aangesteld als bestuursvoorzitter van het nieuwe postbezorgingsbedrijf. De voormalig topman van Sandd, Ronald van de Laar, is nu president-commissaris.