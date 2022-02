Sancties richten weinig uit, zegt historicus Nicholas Mulder: ‘Er is een enorme kans gemist door Oekraïne in het verleden niet meer economische steun te geven’

Nicholas Mulder Beeld De Volkskrant

Er is nooit een goede timing voor een oorlog, maar voor een boek erover wel. The Economic Weapon van Nicholas Mulder (29), over nut en onnut van economische sancties in moderne oorlogvoering, is pas uit. De Nederlandse historicus, die verbonden is aan de Amerikaanse Cornell University, is geschokt. ‘Ondanks alle dreigementen van de afgelopen weken had ik niet gedacht dat Poetin echt Oekraïne zou binnenvallen. Zijn impliciete dreiging om uit te pakken met nucleaire wapens tegen wie hem een strobreed in de weg legt, luidt een totaal nieuw tijdperk in van moeilijke keuzes.’

Er is sindsdien een stroom aan nieuwe sancties gekomen tegen Rusland, maar Mulder ziet er een zwaktebod in. ‘Het is belangrijk om eerlijk te zijn over de afwegingen die het Westen heeft gemaakt. Er was geen bereidheid om oorlog te riskeren, maar we konden ook niet niets doen. Zo zijn we uitgekomen op economische sancties, bij gebrek aan beter.’

Mulder zag de visie van het Westen op het nut van sancties door de jaren heen veranderen. ‘Toen ze in 2014 voor het eerst werden ingevoerd, was dat om Rusland te straffen voor de annexatie van de Krim. De afgelopen maanden ging de discussie vooral over het afschrikkend effect ervan om oorlog te voorkomen. En nu, na de invasie, moeten ze de oorlog helpen beëindigen.’

Als historicus weet hij dat dit geen sinecure is. ‘Kijk maar naar wat er gebeurde toen Italië in 1935 Ethiopië binnenviel. Europese leiders wilden Benito Mussolini toen wel straffen, maar ze waren bang dat ze bij te zware straffen zelf in die oorlog zouden verzeild raken.’

En dus kwamen er lichte sancties om de Italiaanse economie te treffen, zoals restricties op leningen, wapenleveringen en de invoer van Italiaanse goederen. ‘De hoop was dat die Mussolini zouden uitputten. Ethiopië was een groot land, en misschien zou hij door zijn geld heen zijn voordat het helemaal veroverd was. Maar dat was dus een misrekening.’

Hij ziet nog een andere historische parallel. ‘Ethiopië kreeg destijds ook geen grootschalige militaire of economische steun van de internationale gemeenschap. Met Oekraïne is een enorme kans gemist door in het verleden niet meer economische steun te geven. Zeker in het achtergestelde oosten van het land, waar de steun voor Rusland groot is, hadden investeringen de bevolking daar meer pro-Europees kunnen maken.’

Welk nut hebben de sancties tegen Rusland nu nog?

‘Als instrument zijn ze overgewaardeerd. Uiteindelijk slagen ze niet in de belangrijkste doelen, zoals het bevorderen van stabiliteit in Oost-Europa, het voorkomen van oorlog, en Poetins Rusland in de gewenste richting duwen. Rusland is groot genoeg om die druk te weerstaan, en het kan zijn macht over olie- en gasprijzen gebruiken om terug te slaan. Hoewel zijn gewicht in de wereldeconomie maar 3 procent bedraagt, is dat geen correcte weergave van zijn belang voor die wereldeconomie. Het land exporteert veel grondstoffen die andere landen nodig hebben. Zo tekent het voor 35 procent van de Europese gasvoorziening.’

De VS en Europa sturen erop aan Russische banken de toegang tot het internationaal betalingssysteem Swift te ontzeggen. Maar niet alle banken. Hoe ernstig zijn je sancties dan?

‘Het illustreert de evenwichtsoefening om Rusland te treffen zonder de nog altijd fragiele wereldeconomie te hard te schaden. De VS hebben geleerd van 2018, toen ze sancties oplegden aan Oleg Deripaska en zo onbedoeld de wereldwijde aluminiummarkt destabiliseerden. Die oligarch had een controlerend belang in de Russische aluminiumproducent Rusal. De gevolgen waren zo groot dat de VS snel weer een deel van de maatregelen terugdraaiden. Ze willen die fout nu niet herhalen.’

Hoe kan Europa de schade voor zichzelf zoveel mogelijk beperken?

‘Door concrete maatregelen te nemen die helpen om de economische gevolgen van de sancties te verzachten. Als je banen kunt behouden in exportgerichte sectoren die er de meeste hinder van ondervinden, neem je heel wat weerstand weg. Dit is een schok voor de Europese economie die qua omvang misschien in de buurt komt van de eurocrisis. De EU-landen moeten lessen uit die ervaring trekken en elkaar steunen.’

Hoe moet het nu verder?

‘We mogen de langetermijnvraagstukken niet voor ons blijven uitschuiven. De EU had de afgelopen acht jaar al veel meer moeten inzetten op een eigen energievoorziening om niet langer afhankelijk te zijn van Russische olie en aardgas. Dit is het belangrijkste argument om nu massaal te investeren in hernieuwbare energie, misschien zelfs in kernenergie. De technologie is er, het geld ook, maar het ontbreekt aan politieke wil.’

De sancties zijn vooral gericht op de Russische elite, maar waarom niet gewone Russen raken in de hoop dat zij daardoor in opstand komen?

‘Die logica komt met grote morele problemen. De afgelopen jaren hebben we juist geprobeerd om de mensenrechtensituatie in Rusland te verbeteren. Denk aan de bezorgdheid over de behandeling van Aleksej Navalny en andere leiders van de oppositie. Het is hoopgevend dat in tientallen Russische steden spontane anti-oorlogsprotesten zijn ontstaan. Op kleine schaal wel, maar toch. Volgens mij zullen die uiteindelijk uitgroeien tot de grootste bedreiging voor het regime van Poetin.’