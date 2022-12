Samsung maakt bezwaar tegen miljoenenboete ACM

Samsung televisies in Thailand. Beeld LightRocket via Getty Images

De ACM verklaart het bezwaar van Samsung ongegrond. Samsung kan de boete nu aanvechten bij de rechter. Of het bedrijf dit doet is vooralsnog onbekend. Samsung stelde in zijn bezwaarschrift onder meer dat het onjuist is dat het bedrijf de verkoopprijzen continu in de gaten heeft gehouden.

Volgens de concurrentiewaakhond heeft Samsung in de periode van januari 2013 tot en met december 2018 geregeld onlineverkoopprijzen van Samsung-televisies van zeven detailhandelaren bepaald. ‘Het op deze wijze afstemmen van het prijsgedrag van detailhandelaren is een verboden concurrentieverstorende praktijk. Het gedrag van Samsung had tot doel om de mededinging te beperken’, aldus de ACM.

Bij onderzoek stuitte de ACM op ongeoorloofde praktijken van Samsung bij winkeliers die televisies van het merk aanboden in hun webshop. Als de verkoopprijzen lager waren dan Samsung wilde, stuurde het bedrijf de verkopers berichten dat de prijs omhoog moest. Dit presenteerden medewerkers als advies, maar volgens de marktautoriteit ging het helemaal niet om vrijblijvende boodschappen. Daarnaast greep Samsung ook in als winkeliers klaagden over concurrenten die tv’s van het merk voor minder in de verkoop deden.

De ACM kwam op de verboden handelspraktijken door klachten van winkeliers. De toezichthouder nam eerder het besluit om de winkeliers die meededen aan de prijsbeïnvloeding niet te beboeten. Samsung stuurde als ‘spin in het web’ de afstemming van de verkoopprijzen namelijk sterk aan. ‘Maar het laat wel zien dat retailers moeten oppassen, dat ze ook iets kunnen weigeren.’ De ACM heeft geen aanwijzingen dat Samsung nog steeds prijsafspraken maakt.