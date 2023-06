Salt Bae moet opzouten uit New York, 75-jarige ‘Silent Stan’ rijgt kampioenstitels aaneen

Sportondernemer Stan Kroenke. Beeld Denver Post via Getty

Winnaar: Stan Kroenke

Sinds de start van 2022 heeft Stan Kroenke de Super Bowl gewonnen, de Stanley Cup, en deze week ook nog eens de NBA-titel. Nee, Kroenke is geen superatleet die excelleert in football, hockey en basketbal (met zijn 75 jaar is hij daarvoor sowieso wat aan de rijpe kant) maar wél een bijzonder succesvolle sportondernemer.

‘Silent Stan’, een bijnaam die wijst op zijn mediaschuwheid, bezit niet alleen de Colorado Avalanches (hockey), Los Angeles Rams (football), maar dus ook de Denver Nuggets. Dinsdag versloeg die basketbalploeg Miami Heat – en kroonde zich daarmee voor het eerst in zijn geschiedenis tot kampioen van de NBA.

Dat Kroenke een winnaar is, maakt hem nog niet overal geliefd. Toen hij in 2016 footballteam The Rams verhuisde van St. Louis naar Los Angeles, 2.500 kilometer verderop, leverde hem dat in die eerste stad een lawine van woede op.

De naam Stan Kroenke zal bij weinig Europeanen een belletje doen rinkelen, tenzij je een supporter bent van Arsenal. Ook die Engelse voetbalclub zit immers in de portefeuille van Kroenke Sports & Entertainment. Met een geschatte waarde van omgerekend bijna 12 miljard euro is dat de grootste sportgroep in privéhanden ter wereld.

Maar sportteams zijn niet de enige bron van inkomsten voor Kroenke. Hij is ook een vastgoedmagnaat, die bovendien is getrouwd met een steenrijke erfgename van de familie Walton. Die naam zit nog voor de helft in die van ’s werelds grootste winkelketen Walmart.

Chef-kok Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae. Beeld Mustafa Yalcin / Getty

Verliezer: Nusret Gökçe, bijgenaamd Salt Bae

Slecht nieuws voor wie zin heeft om 99 dollar te spenderen aan een goudgespikkelde milkshake, want drie jaar na de opening zijn de deuren van Salt Bae Burger alweer dicht. Het restaurant van de Turkse chef-kok Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae, kreeg bij de start meteen de omschrijving ‘Het slechtste restaurant in New York City’ opgeplakt door Gothamist.

Scott Lynch, een recensent van die nieuwssite, zei destijds dat hij enkele weken eerder de pech had gehad om verschillende trieste porties ziekenhuisvoedsel te eten, ‘en alles wat ik bij Salt Bae had, was erger’. Het menu, schreef hij, was ingelijst als een grafsteen, ‘blijkbaar ter nagedachtenis aan de dood van alles wat plezierig is aan eten’.

Ook voor de sfeer moest je er niet heen. Volgens voedselcriticus Robert Sietsema had het restaurant ‘de charme van een vliegtuigloods’. Het culinaire verlies is daarmee kleiner dan het verlies aan de heerlijk vernietigende kritieken die Salt Bae Burger genereerde.

Salt Bae raakte bekend op sociale media vanwege zijn techniek waarmee hij zout sprenkelde op gerechten. Zelf omschreef hij die als ‘zoutkristallen doen stuiteren vanaf een gebogen arm in een zwaanachtige formatie’. Anders gezegd: neem zout tussen je vingers, en laat dat via de punt van je elleboog op een peperdure steak vallen.

Fans van Salt Bae hoeven niet helemaal te treuren. De culinaire ondernemer – zelf ziet hij zich als ‘iemand die van vlees kunst maakt’ – heeft wereldwijd nog meer dan twintig steakrestaurants.