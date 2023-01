Saldering: Jetten is niet streng genoeg en links is niet links genoeg

De linkse oppositie zette deze week minister Jetten voor Klimaat en Energie klem. Het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnestroom kan alleen op linkse steun rekenen als corporaties en mensen met een kleine beurs van de minister extra steun krijgen bij de aanschaf en exploitatie van zonnepanelen.

Is het voorgenomen beleid van Jetten dan zo streng? Integendeel. Is het linkse tegenvoorstel wel links genoeg? Ook niet.

Thuis zijn we zo’n beetje op het omslagpunt gekomen. De in 2015 geïnstalleerde panelen leverden tot nu toe 18,6 megawattuur energie, goed voor een kleine 4.500 euro. Dat is ongeveer net zoveel als de aanschaf en de installatie destijds kostten. Het ‘omslagpunt’ is bereikt, en als er geen gekke dingen gebeuren, leveren de panelen nog een kleine twintig jaar stroom, gratis en voor niets.

Gratis en voor niets voor ons thuis dan. Want er zijn wel degelijk kosten, maar die moeten andere mensen betalen. Zolang ik van mijn energieleverancier én -klant voor teruggeleverde stroom een hogere prijs krijg dan de marktprijs, is er een ander die het verschil betaalt. Een ander? Mensen zonder zonnepanelen.

Bovendien vereisen mijn zonnepanelen (en die van u) kostbare aanpassingen aan de infrastructuur, en die betalen we via dezelfde energierekening ook met z’n allen. Zonne-energie is daarom behalve goed voor het klimaat ook een herverdelingsmachine, van relatieve arme mensen (die zich de investering in panelen niet kunnen veroorloven) naar relatief rijke (die dat wel kunnen). De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten. Links is anders.

In de opstartfase, als het plaatsen van zonnepanelen op huizen nog van de grond moet komen, is dat prima verdedigbaar. Maar die fase is Nederland ver voorbij; de markt floreert. En hoe meer mensen panelen kopen, des te groter de perverse herverdeling via de energierekening.

We zijn toe aan de volgende fase. Fijn dat wij thuis jaarlijks net zoveel zonne-energie opwekken als verbruiken, maar de momenten van opwekken en verbruiken zijn ongelijk. We verkopen meer dan we verbruiken in de zomer, en omgekeerd in de winter. We verkopen rond het middaguur in de lente en de herfst, en verbruiken juist in de vroege ochtend en avond. We zijn dus de hele tijd de infrastructuur aan het belasten, die dan ook piept en kraakt. Er zijn jaarlijks miljarden aan investeringen nodig om dit spel van energievraag en -aanbod in goede banen te leiden.

In de volgende fase van verduurzaming van de energieproductie moeten we vraag en aanbod slimmer bij elkaar brengen. Daar is een probaat middel voor: afrekenen tegen marktprijzen. Het prijsverschil tussen dag en nacht is een verschil tussen, nou ja, dag en nacht. Met marktprijzen loont het om de (af)wasmachine aan te zetten als de zonnepanelenproductie hoog is, de telefoon en laptop dan pas op te laden, en niet te vergeten de elektrische auto. En dat kan toch zeker allemaal wel automatisch gebeuren met slimme software? Het gebeurt nu niet, of te weinig, omdat de prikkel ontbreekt.

Maar de terugverdientijd dan? Jettens Kamerbrief staat er vol van. Het stapsgewijs afbouwen van de salderingsregeling mag vooral niet ten koste gaan van de terugverdientijd voor huishoudens. Maar als dat het beleidsdoel is, kun je beter de investering in panelen subsidiëren en de teruggeleverde stroom afrekenen tegen marktprijzen. Bijkomend voordeel voor links: de perverse herverdeling via de stroomrekening maakt plaats voor linkse herverdeling via de schatkist. Zo maar doen dan.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl