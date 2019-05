’s Werelds meest besproken witwasbank moet gered worden door een Nederlander

Chris Vogelzang

De grootste bank van Denemarken kampt met een witwasschandaal waarbij de problemen van ING in het niet vallen. Tussen 2007 en 2015 faciliteerde Danske Bank dubieuze geldstromen op gigantische schaal. Via Estland zou niet minder dan 200 miljard euro uit Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken zijn witgewassen. Uit intern onderzoek van de bank zelf blijkt dat er tussen de klanten duizenden verdachte figuren zaten.

Als gevolg van het schandaal verkeert Danske Bank in acute nood. Eerder deze week verschenen berichten dat Vogelzangs voorganger, oud-ceo Thomas Borgen, persoonlijk wordt aangeklaagd in Denemarken. Danske Bank heeft al laten weten zich volledig terug te trekken uit de Baltische staten en Rusland. De beurskoers is gehalveerd en de affaire zal de bank naar verwachting miljarden aan boetes kosten. Behalve in Denemarken zijn ook de autoriteiten in de Verenigde Staten een onderzoek begonnen. Die staan bekend om hun flinke straffen voor financieel gesjoemel. Zo viel de Letse bank ABLV vorig jaar om nadat de Amerikanen haar hadden beboet wegens betrokkenheid bij het witwassen van Noord-Koreaans geld.

Financiële Hansje Brinker

De in 1962 in Haarlem geboren Chris Vogelzang gaat daarmee op zijn zachtst gezegd een spannende uitdaging tegemoet. Per 1 juni moet hij, als een financiële Hansje Brinker, zijn vinger in deze lekkende Deense dijk gaan steken en het vertrouwen in de bank herstellen. Zijn nieuwe werkgever roemt zijn ‘uitgebreide ervaring’ als leidinggevende. Vogelzang staat te boek als een open bankier zonder kapsones. De in Groningen afgestudeerde bedrijfseconoom begon zijn carrière bij Shell. Rond de eeuwwisseling trad hij in dienst van ABN Amro.

Daar klom hij op tot aanvoerder van de consumententak en de private bank voor vermogende particulieren. Die die twee onderdelen zijn tegenwoordig goed voor het leeuwendeel van de omzet en de winst van ABN Amro. Lange tijd gold Vogelzang als de gedoodverfde opvolger van topman Gerrit Zalm bij de staatsbank. Uiteindelijk viel de keuze onverwachts op Kees van Dijkhuizen. Naar verluidt oefende toenmalig minister van financiën Dijsselbloem zware druk uit. Hij wenste voor deze baan iemand met goed ontwikkelde maatschappelijke voelsprieten.

Vogelzang hield het begin 2017 voor gezien bij ABN Amro. Sindsdien zat hij minstens zoveel in Londen als in Nederland. De bankier ging onder meer Blackstone adviseren over de Nederlandse markt. Deze roemruchte private equity-investeerder is onder andere in de race om verzekeraar Vivat over te nemen. Behalve in de financiële sector is Vogelzang ook in het culturele wereldje geen onbekende. Hij is al jaren toezichthouder bij zowel het Rijksmuseum als het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Volgens het persbericht over zijn benoeming zal Vogelzang nu naar Denemarken verhuizen. Daar treft hij bij Danske Bank een oude bekende. Niemand minder dan Gerrit Zalm is onlangs aangetreden als commissaris bij de Denen. Een van de verantwoordelijkheden die de oud-VVD-minister heeft gekregen: de benoeming van nieuwe bestuurders.