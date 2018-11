Nieuws Ryanair

Ryanair weigert rondetafelgesprek Tweede Kamer

Ryanair-topman Michael O’Leary peinst er niet over om aan te schuiven bij een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over veiligheid en arbeidsomstandigheden in de luchtvaart. Volgens O’Leary is de bijeenkomst niet meer dan een ‘niet op feiten gebaseerde anti-Ryanair-publiciteits-operatie’.