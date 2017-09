Ryanair gedwongen om passagiers te informeren over compensatie

'Het werk maakte me kapot' James Atkinson, voormalig Ryanair-vlieger

Volgens consumentenorganisaties is dat schandalig. 'De wet schrijft voor dat vluchten moeten worden omgeboekt en stelt geen limieten aan de kosten', aldus Alex Neill van consumentenbond Which?. 'Dit laat eens te meer zien hoe belangrijk het is dat de toezichthouder actie onderneemt.'



Nu de internationale luchtvaart weer hard groeit, zoeken steeds meer Ryanair-piloten hun heil elders. Volgens de Ierse pilotenvakbond zijn het afgelopen jaar 700 piloten vertrokken bij de luchtvaartmaatschappij, die meermaals in opspraak raakte omdat ze piloten zou uitpersen.



De verhalen van sommige ex-piloten zijn tamelijk ontluisterend. 'Het werk maakte me kapot', schrijft voormalig Ryanair-vlieger James Atkinson in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian. 'Geregeld moest ik op vrije dagen onbetaald afreizen naar vliegvelden waar Ryanair met een pilotentekort kampte. Daar aangekomen moest ik vijf lange dagen achter elkaar vliegen. In de drukke zomerperiode kreeg ik daarna maar drie dagen rust voordat ik opnieuw werd opgeroepen.'



Volgens Atkinson doet de maatschappij niks om de piloten voor hun buitensporige rooster te compenseren. 'Andere mensen kunnen het nauwelijks geloven, maar piloten krijgen tijdens hun werk niet eens een gratis flesje water.'