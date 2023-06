RWE verzekert zich van zeeschepen om offshore windparken te kunnen bouwen

Windmolenpark Haarlemmermeer Zuid. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dit Luxemburgse concern levert de komende jaren twee grote installatieschepen die worden ingezet bij de bouw van windparken op zee. De schepen gaan onder meer aan de slag bij het Deense windpark Thor en in Nederland bij de aanleg van Hollandse Kust West VII.

De komende jaren worden diverse grote offshore windparken gebouwd, waardoor een tekort dreigt aan specialistische werkschepen. Door de overeenkomst met Jan de Nul verzekert RWE zich naar eigen zeggen van voldoende capaciteit in een krappe markt. Het bedrijf huurt onder meer een schip dat gespecialiseerd is in het transport, hijsen en installeren van funderingen voor windturbines. Een tweede schip kan grote turbines in diepe wateren plaatsen.

‘Dit type projecten is precies wat we nodig hebben, gezien de uitdagende marktsituatie’. zegt Sven Utermöhlen, baas van de RWE-divisie die verantwoordelijk is voor wind op zee.

De Noordzee wordt de komende jaren omgebouwd tot groene energiecentrale voor noordwest-Europa. Rond 2030 willen de EU en Groot-Brittannië samen 120 gigawatt aan offshore windvermogen hebben. Op vol vermogen leveren deze parken gezamenlijk dan net zo veel energie als 250 kerncentrales van Borssele. Om de doelstellingen te halen, moeten tienduizenden turbines verrijzen.