Ruzies over privatisering verscheuren energiebedrijf Eneco: topman Jeroen de Haas stapt op

Eneco lijkt stuurloos geworden. Volgens Willem Hofman, voorzitter van de ondernemingsraad, had vorige week de helft van de raad van commissarissen aangekondigd op te stappen, onder wie president-commissaris Edo van den Assem. 'Een paar dagen later kwamen ze op hun besluit terug, en ontsloegen ze De Haas. We hebben geprobeerd te achterhalen waarom dat was, maar we krijgen geen antwoord. Ze komen met statements als: elke voetbaltrainer heeft een houdbaarheidsdatum, en dat is bij een bestuursvoorzitter niet anders. Dat is geen reden.'



Daarmee is de broze en kortstondige rust rond de verkoop van Eneco weg. Het begin van de slag om de privatisering van Eneco viel min of meer samen met de aanstelling van De Haas als bestuursvoorzitter, twaalf jaar geleden. Net in die tijd werd een wet van kracht die energiemaatschappijen zoals Nuon, Essent en Eneco, zou opsplitsen. Nuon en Essent deden braaf wat de wet hun opdroeg, en zij werden binnen de kortste keren voor elk 9 miljard euro verkocht aan respectievelijk het Zweedse Vattenfall en het Duitse RWE. Aandeelhoudende gemeenten en provincies werden rijk, sommige steenrijk.