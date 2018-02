Rutte II oefent al sinds mei 2016 druk uit op de uitbreiding van Tata Steel in Europa

De fusiegesprekken zijn nu in een vergevorderd stadium. In Duitsland is inmiddels al een akkoord bereikt met de vakorganisaties. En ook in Nederland is er nu overleg gaande met vakbonden en OR, terwijl een maand geleden nog een rechtszaak dreigde.



Premier Rutte sprak op 30 mei 2016 al met de nieuwe ceo van Tata Steel Europe, de Nederlander Hans Fischer, over een samengaan met Thyssen Krupp. Dat was maanden voordat dit voornemen in wereldkundig werd gemaakt.



Bij het overleg in mei 2016 werd overigens door Fischer ook aangedrongen op hardere maatregelen tegen de dumping van Chinees staal in Europa en financiële steun bij de plannen voor verlaging van de CO2-uitstoot. Terwijl de VS heffingen legden van 26 procent op Chinees staal, had de EU toen slechts een heffing van 16 procent. Het fusieplan werd een maand later concreet, omdat de uitslag van het Brexit-referendum het voor Tata onmogelijk maakte de verlieslijdende Britse activiteiten te kunnen verkopen.

Premier Rutte sprak op 30 mei 2016 al met de nieuwe ceo van Tata Steel Europe, de Nederlander Hans Fischer, over een samengaan met Thyssen Krupp