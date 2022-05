Russische rechtbank legt beslag op twee schepen van Boskalis, na overhaast vertrek uit gasproject

De Arctic Scradeway van Boskalis, een van de twee schepen die het bedrijf in Rusland is kwijtgeraakt. Beeld Boskalis

Dat bevestigt Boskalis na een bericht in Russische Media. Het gaat om de Nordic Giant, een ponton met een grote graafmachine erop, en de Arctic Scradeway, een ponton om stenen mee te storten. Boskalis gebruikte de twee schepen bij de bouw van een grote lng-haven in Siberië. Boskalis reageert vrij onderkoeld op het nieuws. ‘Qua boekwaarde is de waarde zeer beperkt’, zegt een woordvoerder. ‘Ongeveer 15 miljoen euro.’

De beslaglegging is het gevolg van het snelle vertrek van Boskalis eind februari. Kort na de Russische inval in Oekraïne besloot de maritiem dienstverlener om alle niet-Russische medewerkers terug te trekken. Ook zegde Boskalis het contract op met de Russische aannemer van de haven. In de haast bleef ‘een beperkte hoeveelheid’ materieel achter, aldus de woordvoerder. Waaronder dus de twee schepen die nu in beslag zijn genomen.

Schadepost voor Russische aannemer leidt tot beslag op schepen

Door het vertrek van Boskalis moest de de Russische aannemer van de LNG-terminal op zoek naar een vervanger. In het vonnis schrijft de rechtbank dat de vertraging die het werk daardoor heeft opgelopen uiteindelijk een schadepost van 7,1 miljard roebel zou bedragen, ongeveer 107 miljoen euro.

Novatek, na Gazprom het grootste gaspbedrijf van Rusland, heeft daarom beslag laten leggen op de schepen die Boskalis achterliet. De LNG2-haven bij het Siberische schiereiland Gydan is het prestigeproject van Novatek. Er moet een gigantische fabriek verrijzen waar jaarlijks 40 miljard kubieke aardgas uit een nabijgelegen veld onder druk vloeibaar wordt gemaakt. Dat is ongeveer evenveel als het totale gasverbruik van Nederland in een jaar. In de haven kunnen tegelijkertijd drie LNG-tankers afmeren om het vloeibare gas te bunkeren en af te voeren.

Wanneer het project precies afgerond kan worden, is inmiddels onzeker. De bouw zou volgens Novatek binnen drie jaar al voor ruim de helft voltooid zijn. Door de sancties vallen verschillende Europese bouwbedrijven weg. Zij mogen tot 27 mei de onderdelen leveren waarvoor al contracten waren getekend. Na die datum laten de sancties tegen Rusland dat niet meer toe.