Russische olietankers varen af en aan; de Sunny Liger ligt vooral te dobberen voor de bühne

De Sunny Liger, de tanker met Russische dieselolie die sinds afgelopen weekeinde doelloos voor de kust van IJmuiden dobbert, is ‘besmet’. Niet omdat het Russische brandstof bevat, maar omdat het eerder door Zweedse havenarbeiders is weggestuurd. Daarom willen ook Nederlandse havenarbeiders hun handen niet branden aan het schip.

Dat de tanker een uitzonderlijke status heeft, bleek de afgelopen dagen: minstens tien olieschepen afkomstig uit Rusland werden wel gewoon gelost in Nederlandse havens. En er zijn er nog veertien onderweg. Russische schepen kunnen niet geweigerd worden, omdat in Nederland geen ban geldt op Russische olieproducten.

Sterker, sinds de Russische inval zijn minstens 126 tankers met olieproducten gelost; ongeveer net zo veel als in de maanden ervoor, blijkt uit een inventarisatie door de Volkskrant op basis van data van scheepsdatabase Marine Traffic. De meeste van deze schepen gaan richting Rotterdam, waar de grote raffinaderijen staan van Shell, BP en Total, en opslagterminals van tankopslagbedrijf Vopak.

Als er een Europese olieban komt, wordt de benzine dan nog duurder?

Ja, en dat is niet het grootste probleem. Wij consumenten zijn gewend vooral te kijken naar benzine, omdat de meesten van ons deze brandstof tanken. Maar diesel is het grote probleem. ‘In het beste geval wordt diesel veel duurder en in het slechtste geval ontstaan er tekorten’, zegt Marnix Koopmans van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (NVPI). Dat zou een kleine ramp zijn, omdat veel sectoren afhankelijk zijn van diesel. Denk aan het internationale wegtransport, de scheepvaart, de bouw, de landbouw en bijvoorbeeld vrachtwagens die melk ophalen bij boeren. De Europese economie drijft op diesel en als die wegvalt, komen veel sectoren piepend en krakend tot stilstand.

Komt er dan zo veel diesel uit Rusland?

Rusland levert naast ruwe olie veel kant-en-klare olieproducten. De Sunny Liger die nu voor de kust dobbert, bevat dieselolie, een basisingrediënt voor diesel. Europa produceert daar zelf niet genoeg van. Hetzelfde geldt voor nafta (een grondstof voor de petrochemische industrie) en stookolie, brandstof voor schepen. Alleen aan benzine is vooralsnog geen gebrek. Diesel levert dus de meeste hoofdbrekens op. ‘Misschien kunnen we een deel uit de Verenigde Staten importeren’, zegt Koopmans. ‘Daar is normaal een dieseloverschot, maar je ziet dat de markt er nu ook krap is.’

Hoe afhankelijk is Nederland van ruwe olie uit Rusland?

Ongeveer een kwart van de Russische olie komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek terecht bij Nederlandse raffinaderijen. Dat is substantieel. Een pluspunt is dat de haven van Rotterdam verbindingen heeft met ongeveer elk land dat olie produceert. Als de aanvoer van Russische ruwe olie stokt, kunnen stromen worden verlegd. ‘Olie is makkelijk verplaatsbaar’, zegt Koopmans. ‘Je gooit het in een schip en brengt het naar degene die het meest betaalt.’

Bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten. De vraag is alleen hoe snel en tegen welke prijs. Olieproducerende landen zaten voor de oorlog al aan het plafond van hun productiecapaciteit. Zelfs een land als Saoedi-Arabië kan de productie niet zomaar met 10 procent opvoeren. Niettemin denken kenners dat Nederland het eventueel wegvallen van Russische ruwe olie kan opvangen.

Waar vallen de hardste klappen als het tot een ban komt?

Zonder twijfel in Centraal-Europa, zeggen alle experts. Ongeveer 25 procent van de Europese import van ruwe olie en olieproducten komt uit Rusland. Een deel hiervan stroomt via de Droezjba-pijpleiding naar Centraal-Europa (Droezjba staat voor vriendschap). Deze pijp voedt raffinaderijen in Hongarije, Slowakije en twee in Duitsland. Deze raffinaderijen zijn ingesteld op zware Oeral-olie en kunnen niet zomaar overschakelen op een ander type. Als dat al mogelijk is, is een alternatief in Centraal-Europa niet zomaar voorhanden. Er kunnen immers geen olietankers naar deze landen varen. Daarom berokkent een olieban met name de zogenoemde land locked raffinaderijen (installaties zonder haven) grote schade.

Duitsland heeft geregeld dat een deel van de ruwe olie nu via Polen komt, maar Hongarije en Slowakije hebben geen alternatief, of het zou een verbinding met een Kroatische haven moeten zijn. Maar die is niet zomaar aangelegd. ‘Dat deze landen moeite hebben met een snelle ban, is daarom begrijpelijk’, zegt Lucia van Geuns van het Haags Centrum voor Strategische Studies.

Kunnen Europese zeehavens het tekort niet opvangen?

Raffinaderijen in de haven van Rotterdam zijn relatief modern en kunnen makkelijker overschakelen op een ander type olie. Nederland kan ook diesel maken met olie uit de emiraten. Mocht er al genoeg dieselcapaciteit zijn voor Centraal-Europa (wat wordt betwijfeld), dan is er nauwelijks een manier om de brandstof daar te krijgen. Er zouden dagelijks honderden tankwagens naar Midden-Europa moeten rijden. Die zijn er niet en vervoer over de weg is riskant. Binnenvaartschepen dan? Zelfde verhaal, zegt Koopmans van de NVPI. ‘Hoewel ook deze landen voor zestig dagen oliereserves hebben, is die tijd veel te kort om een nieuwe pijpleiding aan te leggen.’ ‘Als er meer tijd wordt genomen, hebben ook Midden-Europese landen meer mogelijkheden zich aan te passen’, zegt Van Geuns. ‘Er is dus vooral een probleem met infrastructuur.’

Alleen: hoe langer het duurt voor sancties ingaan, hoe meer tijd Moskou heeft om te zoeken naar nieuwe afnemers. Rusland moet weliswaar genoegen nemen met een lagere prijs, maar er blijft flink geld het land in stromen. Een trage invoering van een olieban maakt het leven dus ook makkelijker voor Poetin. En, zegt Van Geuns, als de prijzen stijgen, kun je dat wat je minder verkoopt hiermee misschien compenseren. Dan zijn de financiële gevolgen voor Rusland helemaal beperkt.

Levert een boycot ook andere problemen op?

Stookolie, de brandstof voor grote zeeschepen, is een uitdaging. Ruim de helft van alle Europese stookolie komt binnen via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Een fors deel komt uit Rusland. Valt dat weg, dan ontstaan mogelijk tekorten voor de internationale zeescheepvaart. Veel grote containerschepen kunnen genoeg stookolie tanken voor een retourtje Azië, zegt Koopmans. Dus die bunkeren dan gewoon meer brandstof in Singapore. Maar schepen die kort na een ban arriveren, kunnen daar niet op inspelen en moeten in Europa mogelijk lang wachten voor ze kunnen tanken. ‘Dit zal de containervaart nog duurder maken, terwijl de prijzen al zo hoog zijn vanwege de naweeën van de coronapandemie.’

Een ander Russisch olieproduct is ‘het bodempje uit het olievat’. Met deze olieprut kunnen verouderde Russische raffinaderijen niks beginnen. Moderne Europese installaties maken er nog diesel van. Hoewel deze stroom niet heel groot is, wordt het dieselprobleem nog groter als hij wegvalt.