Royal Flora Holland vraagt extra overheidssteun voor sierteeltkwekers

De uitstekende resultaten van Royal Flora Holland (RFH) over 2021 worden overschaduwd door de drastisch gestegen energieprijzen en het deels wegvallen van de markt sinds de oorlog in Oekraïne. Bij de presentatie van de jaarcijfers waarschuwde ceo Steven van Schilfgaarde vrijdag dat de sierteelt zonder ‘noodsteun’ van de overheid ernstige schade oploopt. ‘We zullen over 2022 ongetwijfeld rode cijfers noteren’, aldus Van Schilfgaarde.

Royal Flora Holland had zich juist hersteld van de coronacrisis. Na een verlies van 5,8 miljoen euro in 2020 leidden de 15 procent hogere bedrijfsopbrengsten, met een omzet van 5,6 miljard euro, vorig jaar tot een winst van 6,5 miljoen euro. Als wereldwijde marktleider profiteerde RFH vooral van de hogere prijzen voor bloemen, planten en bollen. Maar de coöperatie met vierduizend kwekers gaat nu diep gebukt onder de fors gestegen lasten.

Hogere kosten, lagere prijzen

Op de grootste bloemenveiling ter wereld ziet RFH hoe de afzet is verminderd. ‘We kijken terug op een mooi jaar, dat al enigszins werd beïnvloed door de hogere energieprijzen’, aldus Van Schilfgaarde. ‘Daar hadden de kwekers al last van. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de situatie verder verslechterd. De energieprijzen zijn nog meer gestegen. In maart werden 10 procent minder planten geproduceerd en zelfs 13 procent minder bloemen.’

Bovendien is de prijs voor bloemen sinds maart 20 procent lager, zegt Van Schilfgaarde. ‘Voor de afzet van snijbloemen is het een dramatische ontwikkeling.’ En dus heeft RFH wederom aangeklopt bij de overheid. Tijdens de lockdowns in 2020 kon de coöperatie met 100 miljoen euro uit het noodfonds voor de sierteelt de productie van de kwekers blijven garanderen. Met een waarde van 9,5 miljard euro was de sierteelt het grootste Nederlandse exportproduct in de landbouw.

Die status staat wederom onder druk, aldus Van Schilfgaarde. Alleen met extra maatregelen van de overheid kan de energietransitie versneld worden uitgevoerd. ‘En er moet snel iets gebeuren op korte termijn, want de kosten zijn voor de meeste kwekers nauwelijks nog te dragen.’

Normen voor staatssteun

De RFH-topman wijst naar de discussie binnen de Europese Commissie over ruimere normen voor staatssteun. ‘Dat is juist voor de sierteelt belangrijk. Alleen al in onze sector zijn 150 duizend mensen werkzaam. En we moeten ook een oplossing vinden voor de korte termijn, want de kassen zijn niet morgen verbouwd.’

De sierteelt kan een cruciale rol spelen bij het realiseren van de klimaatdoelen, mits de overheid het energietransitiefonds gericht inzet, stelt Van Schilfgaarde. ‘Zo kunnen we de glastuinbouw versneld naar de toekomst brengen en versterken we de gehele keten. Deze industrie draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn in Nederland.’