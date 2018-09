Rome op ramkoers met Brussel over begroting

De Europese Commissie is verbolgen over de Italiaanse begrotingsplannen voor 2019. Door de extra uitgaven voor een basisinkomen en verlaging van de pensioenleeftijd, overtreedt Rome de Europese begrotingsregels op flagrante wijze. Europees Commissaris Moscovici (economische zaken) wil een harde botsing tussen Italië en de andere eurolanden te voorkomen, hij spreekt de Italiaanse minister van Financiën Tria maandag.

Leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging reageren verheugd op het plan de overheidsuitgaven fors te verhogen. Zo kunnen de campagnebeloftes van de partij worden gefinancierd. Foto Antonio Masiello/Getty Images

Ook premier Rutte uitte vrijdagmiddag zijn ongenoegen, hij zei ‘zeer bezorgd’ te zijn over de Italiaanse begrotingsplannen. De voorzitter van het Europees Parlement Tajani sprak over een begroting die niet ‘voor maar tegen de Italianen’ is. ‘Dit schept geen banen maar veroorzaakt ellende voor de Italiaanse spaartegoeden.’ Tajani is lid van Berlusconi’s partij die geen deel uitmaakt van de populistische coalitie van Lega en de Vijfsterrenbeweging.

‘Totaal buiten de orde’, oordelen betrokken EU-ambtenaren over de Italiaanse begrotingsvoorstellen die vrijdag op hoofdlijnen naar buiten werden gebracht in Rome. De plannen voorzien in een begrotingstekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product zowel in 2019, 2020 als 2021. De eurolanden spraken eerder met Italië af dat het tekort volgend jaar op 1,6 procent zou uitkomen om daarna verder te dalen. Italië kampt met een staatsschuld van ruim 130 procent en voldoet al jaren niet aan wat de rest van de eurozone vraagt.

‘Wanneer je hoge schulden hebt, ben je beperkt’, zei commissaris Pierre Moscovici vrijdagochtend. ‘We hebben geen belang bij een crisis tussen de Commissie en Italië maar we hebben er ook geen belang bij dat Italië de Europese begrotingsregels negeert.’ De Italiaanse aandelenkoersen daalden vanmorgen, de rente die het land moet betalen om zijn schulden af te lossen steeg.

Verkiezingsbeloften

De Commissie is extra geïrriteerd omdat de Italiaanse minister Tria eerder verklaarde de tekortafspraak van 1,6 procent te zullen respecteren. Tria werd vervolgens echter opzij geschoven door de leiders van de Italiaanse regeringspartijen, die hun verkiezingsbeloften over vervroegd pensioen, een basisinkomen en lagere belastingen verzilverd willen zien. EU-ambtenaren speculeerden vrijdag op het aftreden van Tria na de publieke schoffering door de partijleiders.

Maandag treffen de ministers van Financiën elkaar in Luxemburg. Hoewel de Italiaanse begrotingsplannen niet op de agenda staan, zal Tria (als hij er dan nog zit) zeker om opheldering worden gevraagd. ‘Er bestaan duidelijk meningsverschillen in de Italiaanse regering’, aldus Moscovici. Legaleider en vicepremier Salvini toonde zich niet onder de indruk van de kritiek, hij zei dat Rome vasthoudt aan de plannen.

Ontwerpbegroting voor 2019

Italië moet, net als de andere eurolanden, uiterlijk op 15 oktober zijn ontwerpbegroting voor 2019 indienen bij de Commissie. Die beoordeelt de plannen dan. Ze kan een begroting goedkeuren, vragen om bijstelling of naar de prullenbak verwijzen en om een nieuwe vragen. Dat laatste is nog nooit gebeurd maar EU-ambtenaren houden er rekening mee dat Italië dit keer deze Brusselse oorwassing zal ondergaan. De vrees bestaat dat zo’n terechtwijzing de populistische regeringspartijen in de kaart zal spelen bij de Europese verkiezingen in mei volgend jaar.