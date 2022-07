Rolt de EU een rode loper uit voor de verloren zoon?

In Brussel moeten ze voor alle zekerheid de Union Jack uit de voddenzak halen voordat die in de textielbak belandt. Misschien moet die direct weer worden uitgehangen op de Wetstraat (Rue de Loi) als een bremainer het stokje van brexiteer Boris Johnson overneemt en het land vraagt terug te mogen keren in de EU.

De rode loper zal niet worden uitgerold voor een ‘Brarrival’, nog geen twee jaar na een traumatische Brexit. Maar de verloren zoon zal tandenknarsend in de armen worden gesloten. De Duitse bondskanselier en de Franse president, die tenslotte feitelijk de unie besturen, zullen er niet tegen zijn op voorwaarde dat Londen niet te veel stookt in de as Berlijn-Parijs.

Als de deur openstaat voor Oekraïne zal die ook openstaan voor het Verenigd Koninkrijk. Het lost heikele problemen op, zoals de ruzie over de douanecontrole in de Ierse Zee, die Johnson wilde afschaffen zodat Britse goederen die niet aan EU-vereisten voldoen toch de gemeenschappelijke markt zouden opkomen via een achterdeurtje.

Boris Johnson had nooit hoeven op te stappen over enkele leugentjes als het hem was gelukt om buiten de EU een nieuwe heilstaat te creëren. Maar inmiddels hebben veel Britten wel door dat de lasten van een vertrek uit de EU groter zijn dan de lusten. De verhoudingen met Schotland en Noord-Ierland zijn zo op scherp gezet dat het vertrek uit de EU kan leiden tot het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk zelf.

Johnson ziet ‘get Brexit done’ als zijn grote verdienste, maar het heeft slecht uitgepakt voor de economie. Hoewel de pandemie en de oorlog in Oekraïne iedereen hebben getroffen, is het Verenigd Koninkrijk het slechtste jongetje in de G7 en de Europese klas. Van alle westerse landen heeft Groot-Brittannië volgens de prognoses van het IMF dit en volgend jaar helemaal geen groei.

Groot-Brittannië heeft ook nog het probleem dat onderdelen en agrarische producten uit de EU het land moeilijk binnenkomen door bureaucratische rompslomp. Hierdoor is de inflatie boven de 10 procent gekomen. De kerninflatie (geschoond voor voedsel en energie) is hoger dan die in de VS en veel hoger dan die in de eurozone.

De gemiddelde Britse werknemer verdient aan het einde van dit decennium zo’n 470 pond (ongeveer 550 euro) per jaar minder dan zonder Brexit, rekende een denktank uit. Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England erkende deze week dat het land zich moet opmaken voor ‘een hogere inflatie en lagere groei dan de meeste andere landen in Europa’. Oorzaken zijn handelsbarrières en personeelstekorten. Omdat werknemers uit andere EU-landen niet meer zo aan de slag kunnen in Groot-Brittannië, is de arbeidsmarkt minder flexibel dan in andere landen. Bedrijven hebben minder concurrentie gekregen, hetgeen leidt tot hogere winstmarges en extra inflatie.

Nu de premier weer een pias wordt, komt er hopelijk een politicus als premier. Hij of zij zal niet meteen op de stoep in Brussel staan, maar als de erfenis van Johnson echt pijn gaat doen, is een belletje snel gedaan.