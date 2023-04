Rob Jetten kreeg deze week te horen dat het energiesysteem in 2050 klimaatneutraal, robuust en rechtvaardig kan zijn. Hoe dan?

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie ontving deze week het expert-advies waarom hij een jaar eerder had gevraagd: het energiesysteem van Nederland kan in 2050 niet alleen klimaatneutraal zijn, zeggen de experts, maar ook nog eens rechtvaardig en robuust. Een wenkend perspectief! Zin in de toekomst!

Hoe dan? Ook dat antwoord, ik zal het zo voor u opschrijven, komt er bij de experts soepel uit. De moeilijkheden ontstaan pas bij de tweede ‘hoe dan’? Maar dan zijn ze ineens ook intimiderend groot.

Hoe krijgen we het energiesysteem in Nederland in 2050 duurzaam, robuust en rechtvaardig? Nou, schrijven de experts aan minister Jetten, en aan iedereen die het verder lezen wil: ‘Er is weinig tijd. Er is versnelling nodig en dat vraagt om heldere doelen, een proactief bedrijfsleven, krachtige aansturing door de overheid, een instrumentarium dat snelheid kan afdwingen en een uitvoering door alle betrokken partijen met zo veel mogelijk saamhorigheid.’ Bovendien moet de overheid ‘alle betrokken partijen bij deze snelle transitie betrekken en hun belangen en zorgen serieus meewegen in de besluitvorming.’

Mijn punt is: wat nu als aan dit rijtje voorwaarden voor succes niet is voldaan? Als het nou eens niet lukt om kraakheldere doelen te formuleren omdat de coalitie van dienst er politiek niet uitkwam? Wat nu als het bedrijfsleven wel lekker proactief met de kwartaalwinst bezig is maar even niet met de rechtvaardigheid van de energietransitie? Wat nu als de krachtige aansturing van de overheid er even niet inzit omdat ambtenaren daarvoor helemaal geen politiek mandaat hebben, en trouwens ook te druk zijn met het beantwoorden van Kamervragen? Wat nu als een van de betrokken partijen de gewoonte ontwikkelt diens onredelijke eisen kracht bij te zetten door met intimiderend grote voertuigen te gaan rijden op plekken waar deze voertuigen eigenlijk helemaal niet mogen komen en de saamhorigheid derhalve toch enigszins onder druk komt te staan? Wat nu …. U begrijpt wat ik bedoel.

Als aan het rijtje voorwaarden voor succes zou zijn voldaan, dan was die energietransitie een fluitje van een cent. En dat geldt trouwens voor meer dingen. Onder die omstandigheden zouden we net zo makkelijk de huizenmarkt kunnen hervormen, de landbouw kunnen herstructureren, de onderwijscrisis kunnen tackelen, het vluchtelingenvraagstuk er even bij kunnen doen. We zouden het belastingstelsel hervormen (en de Belastingdienst even fiksen als we toch bezig waren) en de arbeidsmarkt ‘doen’.

Dit wil niet zeggen dan het geen goed rijtje voorwaarden voor succes is. Maar de opsomming roept ook de vraag op: wat gebeurt er nou als aan een van die voorwaarden, laat staan een paar, niet is voldaan? Want dat is toch de situatie hier te lande, dat we wel problemen hebben, ruim voldoende problemen zelfs, steeds meer, en dat we steeds minder goed in staat lijken die op te lossen.

Waarom? Omdat niet aan de voorwaarden voor succes is voldaan, is een manier om het te zeggen. Een andere is (ik schreef er eerder over): omdat het poldermodel ‘stuk’ is. Want die succesvoorwaarden zijn natuurlijk niets anders dan de voorwaarden waaronder dat poldermodel goed werkte.

Niet somberen nu. Want aan één van de andere voorwaarden voor succes van de energietransitie is deze week wel voldaan. Er ligt een aanstekelijk mooi plan! En wie er geen zin in heeft, die moet dan maar zin maken.