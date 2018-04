Rijverbod na stunt met Tesla-autopiloot: chauffeur kruipt op passagiersstoel

Patel reed in mei 'zonder handen' over de snelweg tussen Londen en Leeds met een snelheid van 65 kilometer per uur. Hij had de pech dat zijn stunt werd gefilmd door een andere weggebruiker, die de beelden deelde via sociale media. Zo kreeg de politie er lucht van.



In een verklaring die hij bij de politie aflegde noemde Patel zijn stunt 'dom', maar hij zei ook dat de Tesla tot 'verbazingwekkende' dingen in staat was. Het is niet bekend hoe lang de Brit de wagen autonoom liet rijden. De autopiloot is daar niet voor bedoeld, zegt de fabrikant van de S60: de 'robot' biedt slechts een helpende hand terwijl de bestuurder rijdt en op de weg let.