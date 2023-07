Rijke ouders? Dan woon je groter en vaker in een koophuis

foto: Ivo van der Bent 24-06-2023 Oedina Tijssen in haar woning in eindhoven Beeld Ivo van der Bent

Bepaalt het vermogen van je ouders je woontoekomst? Schuift wie geboren is in een welvarend gezin automatisch door naar een riante koopwoning op een mooie plek? En zijn telgen uit een minder bemiddeld nest veroordeeld tot een klein huurappartement in een achterstandswijk? Een team van Erasmus School of Economics onderzocht met de Volkskrant de verschillen tussen rijk en arm op de woningmarkt.

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vroegen zij van alle 35-jarigen in Nederland (geanonimiseerd) op of zij kopers of huurders zijn, wat hun vermogen is én wat hun ouders aan vermogen en inkomen hadden tijdens hun jeugd. Vermogen is hier niet alleen het spaarbankboekje en de inhoud van de kluis, maar ook de overwaarde in de eigen woning. De mediaan (de helft heeft meer, de helft minder) is een vermogen van circa 150 duizend euro.

Huiseigenaren met vermogende ouders bleken op 35-jarige leeftijd per lid van de huishouding gemiddeld zo’n 12 vierkante meter méér woonruimte dan hun leeftijdsgenoten met minder rijke ouders. Bij grote gezinnen kan dit dus flink oplopen, dat kan een tweede of derde slaapkamer zijn, of een fijne werkkamer.

Over die extra ruimte wil Bastian Ravesteijn van Erasmus School of Economics, die het onderzoek samen deed met promovendus Helen Lam, niet te licht denken. ‘Ik zag zelf in de coronaperiode hoe belangrijk voldoende woonruimte is’, aldus de universitair docent toegepaste economie. ‘Tijdens online onderwijs bleek dat sommige van mijn tweedejaarsstudenten die nog bij hun ouders woonden een kamer moesten delen met broertjes en zusjes. Dat maakt studeren erg lastig. Zo is woonruimte een van de manieren waarop kansenongelijkheid wordt doorgegeven aan een volgende generatie.’

Het onderzoek leverde een fijnmazig beeld op van de mensen die – net – wel of geen huis kunnen kopen. Maar het geeft ook een indruk van de verdeling van de ruim 8 miljoen Nederlandse woningen.

Kinderen die opgroeiden met zeker enkele tonnen ouderlijk vermogen, kopen vaker een huis dan de rest van hun leeftijdgenoten, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna 80 procent van hen kreeg bij de notaris de sleutel van een eigen woning in handen gedrukt. Maar ook van de mensen die in een doorsnee gezin opgroeide (met rond de 150 duizend euro spaargeld, beleggingen en overwaarde) heeft 70 procent een koophuis.

Huiseigenaarschap is in Nederland zeker niet alleen aan de rijken voorbehouden, maar laag op de vermogensladder is een eigen huis wel een stuk lastiger te bemachtigen. Het omslagpunt tussen huur en koop ligt al bij een ouderlijk vermogen van enkele tienduizenden euro’s, dat is voor zo’n driekwart van de Nederlanders binnen handbereik.

Ook kinderen van ouders met een hoger inkomen kochten vaker een huis, maar de relatie met ouderlijk vermogen was een stuk duidelijker te zien. Overigens tellen ook andere factoren mee voor de positie op de woningmarkt, zoals opleiding en sociale omgeving. Nakomelingen van ouders met weinig of geen spaargeld en overwaarde, het minst vermogende kwart, kochten aanzienlijk minder vaak een eigen huis. Minder dan 50 procent woont van hen in een koophuis.

Jubelton

Opeenvolgende regeringen joegen het eigenwoningbezit aan; het kopen van een huis wordt gestimuleerd door onder meer de hypotheekrenteaftrek. Dat fiscale voordeel drukt de kosten van een lening voor een koophuis. De laatste jaren is het kopen van een woning echter veel moeilijker geworden. De leennormen werden aangescherpt, kopers mogen minder lenen en moeten voor de overdracht meer eigen geld op tafel leggen.

Het kroost van vermogende ouders zal dan wel wat geld krijgen voor hun eerste stap op de woningmarkt? Inderdaad. De allerrijkste ouders schenken het vaakst en het meest: 55 procent van de kinderen van de rijkste 1 procent, die minstens 7 miljoen vermogen hebben, ontving een financiële bijdrage van hun ouders. Een bedrag van ruim 2 ton. Ook welgestelde ouders met een iets dunnere portemonnee, de ‘kleine miljonairs’, waren vrijgevig.

De schenking was niet altijd een volle ‘jubelton’; de omstreden belastingvrije schenking als hulp bij de aanschaf van een woning. Bij de meeste schenkingen gaat het om minder dan dat maximaal onbelaste bedrag van ruim 100 duizend euro (waarvan het bedrag inmiddels is verlaagd naar bijna 29 duizend euro). Het gaat echter wel om méér dan de 6 duizend euro die moet worden aangemeld bij de Belastingdienst.

Van de kinderen van ouders met een vermogen van rond een miljoen euro krijgt 1 op de 5 gemiddeld 65 duizend euro. Bij ouders met een vermogen tot 2 ton (inclusief de overwaarde op hun woning) komen schenkingen waarover belasting moet worden betaald nauwelijks voor.

‘De overdracht van vermogen telt flink mee in de mogelijkheid een huis te kopen’, zegt Barend Wind, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd op vermogensongelijkheid en de woningmarkt. ‘Dat kan door een schenking, maar soms is zelfs sprake van een familiehypotheek. In dat laatste geval verstrekken de ouders de aankooplening, in plaats van een bank. Zo wordt eigenwoningbezit vaak van generatie op generatie doorgegeven.’

Huur

De afgelopen jaren groeide het woningtekort en liepen de huizenprijzen sterk op. Daardoor groeide de kloof tussen kopers en huurders. Een eigen koopwoning is voor steeds meer mensen onbereikbaar geworden. Die zijn aangewezen op de huursector. Daar worden steeds hogere eisen gesteld om in aanmerking te komen voor een van de schaarse sociale huurwoningen. Ook schoten de huren in de vrije sector omhoog.

Veel huiseigenaren hebben de waarde van hun woning in het afgelopen tijdperk zien stijgen, soms zelfs zien vermenigvuldigen. Het woningtekort en een langdurige daling van de rente ontketenden een ongekende koopkoorts. Door de waardestijging van hun onderpand konden huiseigenaren grotere leningen afsluiten en behielden ze hun slagkracht op de woningmarkt.

Het kopen van een huis bleek een zeer effectieve manier om vermogen op te bouwen. De doorsnee huiseigenaar heeft in Nederland gemiddeld ruim 36 duizend euro vermogen, exclusief de eventuele overwaarde in het huis. Dat is ongeveer 10 keer zoveel als de doorsnee huurder, blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde overwaarde op een woning ligt volgens eerdere onderzoeken tussen de 100 duizend en 200 duizend euro.

Bij huurders ontbreekt die vermogensgroei. De ouders bouwden geen vermogen op via hun woning. Zo raakte niet alleen voor henzelf een eventuele koopwoning steeds verder uit beeld. Dat geldt ook voor hun kinderen, die niet kunnen profiteren van de overwaarde van een ouderlijke woning. Hun volwassen kinderen bouwen zelf ook zelden vermogen op, ziet onderzoeker Ravesteijn.

‘Daar zie je dus de groeiende kloof tussen huurders en kopers’, zegt hij. ‘Deze nieuwe cijfers laten zien dat de kansen op een koopwoning flink verschillen. Wat betreft de ongelijkheid gaat het niet alleen om geld. Die speelt ook op andere gebieden. Vermogende ouders zijn vaker gezonder, en hoger opgeleid. Ook dat kan kinderen een beter uitgangspunt geven in het leven.’

Ook de Groningse onderzoeker Wind stelt dat er meer speelt dan geld als het gaat om eigenwoningbezit. ‘Kinderen van eigenwoningbezitters groeien op in een omgeving waarin het kopen van een huis de norm is. Dat kan ook de woonambitie van het kind sterk bepalen. Die zal zich mentaal eerder richten op kopen, niet op huren.’

Regio

De kans op een koopwoning verschilt per wijk, gemeente en regio van afkomst. Wie is opgegroeid in een van de grote steden heeft het aanzienlijk moeilijker dan koopkandidaten in de minder dichtbevolkte delen van Nederland. Voor kinderen die zijn opgegroeid in een stad als Amsterdam is het zelfs voor nakomelingen uit welgestelde milieus lastig een koopwoning op de kop te tikken. Wie opgroeit in bijvoorbeeld Overijssel, Noord-Limburg of Zeeland heeft het een stuk makkelijker. Dertigers die zijn opgegroeid in gemeenten als Urk en Bunschoten hebben vrijwel allemaal, waar hun wieg ook stond, een koophuis.

Niet iedere huiseigenaar bouwt veel vermogen op, benadrukt Wind. ‘Denk aan iemand met een kleine verloederde woning in Rotterdam-Zuid, of kopers met een aflossingsvrije tophypotheek. Het verschil ligt elders. Huishoudens uit hogere sociale klassen zijn in staat zich in te kopen in buurten met een snellere prijsontwikkeling. Dat komt doordat een concentratie van kapitaalkrachtige bewoners de woningprijzen opstuwt. Zo vertaalt verdringing op de woningmarkt zich in verder groeiende vermogensongelijkheid.’

Ongelijke toegang tot de koopsector kan extra problemen met zich meebrengen, stelt hij. ‘Dat is het als bepaalde koopwoningen toegang geven tot allerlei privileges. Bijvoorbeeld als die huizen gelegen zijn in buurten met betere scholen, voorzieningen en bereikbaarheid.’

Een koopwoning is ook niet zaligmakend. Mensen in een sociale huurwoning kunnen beter af zijn, ook financieel, dan mensen die tot het uiterste zijn gegaan voor een koopwoning. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die net te veel verdienen voor een corporatiewoning en niet kunnen rekenen op een schenking van hun ouders. Als die laatsten huurder zijn, kunnen zij immers niet putten uit de waardestijging van een koophuis.

Subsidie

Dit onderzoek laat nog eens zien dat Nederland nog steeds een van de koplopers in Europa is als het gaat om vermogensongelijkheid, zegt universitair docent Wind, die ook actief is in de PvdA. ‘Dat zit hem vooral in de scheefgroei van woonvermogen. Daar moeten we dringend iets aan doen. In de jaren zeventig konden huishoudens met een laag middeninkomen nog wel een huis kopen. Vakbonden waren sterker, lonen stegen harder dan bedrijfswinsten. De overheid subsidieerde de bouw van betaalbare woningen op betaalbare gemeentegrond. Daar hebben we een groeikern als Zoetermeer aan te danken.’

De overheid kan een eind maken aan die scheve situatie, denkt hij. Het is volgens hem tijd voor structureel hogere lonen en het zwaarder belasten van vermogen. Gemeenten moeten zorgen voor goedkope bouwgrond. De Rijksoverheid moet ruimhartig subsidie geven voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen.

Maar zo gemakkelijk is ingrijpen door de overheid niet, zegt woningmarktonderzoeker Johan Conijn. Ook de emeritus-hoogleraar woningmarkt ziet dat vermogensongelijkheid een ‘zeer grote rol’ speelt op de woningmarkt. ‘Hoe meer marktwerking, hoe groter het effect. Dat is een belangrijke reden voor de overheid om de marktwerking in te perken, bijvoorbeeld via betaalbare huurwoningen van de corporaties. Ingrijpen kan beleggers in nieuwbouw echter afschrikken. Als dat gebeurt, raak je van de regen in de drup. Dat is de balanceeract waar de overheid op dit moment voor staat: beleggers voor de nieuwbouw behouden, maar ook de ongelijkheid op de woningmarkt tegengaan.’