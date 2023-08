‘Reseller’ Amac doet het beter dan Apple met de verkoop van iPhones

Ed Bindels, eigenaar van de Amac-winkels Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Tot zijn verrassing zag ceo Ed Bindels de omzet van Amac, dat in Nederland producten van Apple verkoopt, over het afgelopen, gebroken boekjaar 2022-’23 stijgen met 5 procent tot 233 miljoen euro. Vooral de iPhone 14 Pro bleek een kassucces, de omzet van die productgroep steeg met 27 procent. Vorige week meldde Apple juist dat het in het derde kwartaal minder iPhones had verkocht. ‘Wij doen het aanmerkelijk beter dan Apple wereldwijd’, aldus Bindels.

Apple kreeg op de Amerikaanse beurs een flinke tik op de vingers. De omzet was voor het derde kwartaal op rij gezakt, met 2 procent tot omgerekend 36 miljoen euro. En de prognoses vielen tegen. Als exclusieve ‘reseller’ van Apple wist Bindels de schade juist te beperken, mede door de hogere prijzen. ‘De iPhone 14 Pro is veel duurder dan de iPhone 14 en toch kozen onze klanten massaal voor de Pro vanwege de extra functies. En die leverden ons dus meer op.’

Aan de wereldwijde trend van een teruglopende vraag naar Macs en iPads kon Amac evenmin ontsnappen. De daling van respectievelijk 7 en 11 procent viel echter mee in vergelijking met Apple. ‘Niet zo gek, want tijdens de covidperiode hebben we ons scheel verkocht aan iPads’, zegt Bindels. ‘Maar die producten gaan langer mee. Als je dus veel verkoopt in 2020 herhaal je dat niet in 2023. Corona heeft de vraag naar voren gehaald.’

Amac ziet nu weer een verschuiving van verkoop online naar het bezoeken van winkels, waar klanten 17 miljoen euro meer uitgaven dan vorig jaar. Amac profiteerde bovendien van de opening van een nieuwe zaak in Breda. ‘Die nieuwe zaak in Breda is echt door het dak gegaan. Vanuit Apple kreeg ik al vragen hoe ik dat voor elkaar kreeg, want groei is niet vanzelfsprekend.’ Amac noteerde over het afgelopen boekjaar een operationele winst van 5 miljoen euro, na aftrek van belastingen resteert 2,3 miljoen winst.