Republikeinen blokkeren drie nieuwe topbenoemingen bij de Federal Reserve

Sarah Bloom Raskin zou vicevoorzitter worden van de toezichthouder op de banken. Beeld AP

Heel even leek het erop dat de Federal Reserve net op tijd op volle sterkte zou zijn om tijdens de volgende beleidsvergadering in maart ingrijpende beslissingen te nemen over het monetair beleid. De Amerikaanse centrale bank moet het hoofd bieden aan de oplopende inflatie. Op dit ogenblik zijn er drie openstaande posities in de normaal gezien zevenkoppige dagelijkse leiding van de Fed, en die blijven langer dan verwacht ongevuld.

Dinsdag staken de Republikeinen namelijk een stokje voor de benoeming van drie nieuwe bestuurders, alsook de herbenoeming van de voorzitter en vicevoorzitter van de Fed. Dat deden ze door niet op te dagen in de bankencommissie in de Senaat, waar de Democraten een krappe meerderheid hebben. Door hun afwezigheid waren er onvoldoende senatoren om de stemming rechtsgeldig te laten doorgaan.

De belangrijkste kop van jut voor de Republikeinen is Sarah Bloom Raskin. De juriste zou bij de Fed vicevoorzitter worden van de afdeling die toezicht houdt op de banken. Raskin maakte van 2010 tot 2014 al deel uit van het dagelijks bestuur van de Fed, dat dus uit zeven leden bestaat. Samen met vijf leden van de regionale Fed-kantoren vormen zij het rentebepalend comité dat het monetair beleid uitstippelt.

Draaideurpolitiek

Dat Raskins benoeming in 2010 nog unaniem werd goedgekeurd, geeft aan dat de toorn van de Republikeinen niet te maken heeft met een gebrek aan kwaliteiten of bestuurlijke ervaring. Raskin was na haar eerste termijn bij de Fed ook nog drie jaar lang viceminister van Financiën in de regering-Obama. Het is haar tijd in de privésector daarna die haar ongeschikt zou maken voor het ambt bij de Fed.

Raskin ging na 2017 in ruil voor een aandelenpakket zetelen in de raad van commissarissen van Reserve Trust. Dat bedrijf maakt er op zijn website reclame mee dat het in 2018 als eerste fintech in zijn soort toegang kreeg tot het betalingssysteem van de centrale bank. Dankzij lobbying van Raskin die toen handig gebruik heeft gemaakt van haar netwerk als voormalig topambtenaar, menen de Republikeinen. Zij zien er een bewijs in van de onverkwikkelijke draaideurpolitiek in Washington tussen de overheid en het bedrijfsleven.

In een schriftelijke getuigenis zegt Raskin – die haar aandelen in Reserve Trust in 2020 verkocht voor bijna 1,5 miljoen dollar – dat ze zich niet kan herinneren dat ze hierover contact heeft gehad met het Fed-kantoor in Kansas, dat bevoegd was in deze kwestie. De centrale bank zelf houdt het er in een verklaring bij dat het gebruikelijk is voor de Fed om te communiceren met een organisatie die graag zo’n ‘master account’ wil.

Klimaat

Op de achtergrond speelt nog een andere reden voor de weerstand bij de Republikeinen tegen Raskin. Haar eerdere verklaringen geven aan dat zij vindt dat financiële toezichthouders hun macht mogen gebruiken om de klimaatverandering aan te pakken. Volgens haar tegenstanders zou Raskin bij de Fed banken ontmoedigen om leningen te geven aan olie- en gasbedrijven.

De benoeming van de drie kandidaat-bestuurders – naast Raskin zijn dat Lisa Cook en Philip Jefferson – lijkt daarmee geblokkeerd. De leider van de Republikeinen in de bankencommissie, Pat Toomey, zegt dat de stemming over Cook en Jefferson binnenkort kan doorgaan, net zoals over de herbenoeming van Fed-voorzitter Jerome Powell en diens vicevoorzitter Lael Brainard, op voorwaarde dat die over Raskin wordt uitgesteld. Zij moet eerst meer tekst en uitleg geven over haar commissariaat bij Reserve Trust.

Daar heeft de Democratische voorzitter van de bankencommissie, Sherrod Brown, geen oren naar. Hij wil alle benoemingen in één ruk goedkeuren. Onderhandelen is de logische route. Er moet maar één Republikein opdagen om de stemming rechtsgeldig te kunnen houden.

Ondertussen heeft Raskin alvast een toegift gedaan. Op vraag van de Democratische senator Elizabeth Warren heeft ze beloofd om, als ze eenmaal Fed-bestuurder af is, minstens vier jaar lang niet aan de slag te gaan in de financiële sector.