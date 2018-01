Reorganisatie bij zorgverzekeraar VGZ leidt mogelijk tot het verlies van 700 banen

Door robotisering en digitalisering zullen de komende jaren veel bestaande functies verdwijnen De Unie

Eerder was al bekendgemaakt dat het kantoor in Gorinchem ging sluiten. Maar volgens De Unie-bestuurder Inge de Vries kan de 100 miljoen euro aan besparingen alleen worden gehaald wanneer er veel meer banen worden geschrapt. 'Dat is 30 procent van de totale beheerskosten', zegt ze. Die zouden dan op de andere kantoren in Arnhem, Alkmaar en Eindhoven moeten plaatsvinden. Tom Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van VGZ, bevestigde eerder tegen de bonden dat hij een besparing van 2,50 per polis in 2020 wil bereiken. VGZ telt vier miljoen polishouders en is daarmee de tweede zorgverzekeraar van het land. In 2016 leed VGZ een verlies van bijna 80 miljoen euro.



Volgens De Unie zullen door robotisering en digitalisering de komende jaren bij verzekeraars veel bestaande functies verdwijnen. Die moeten worden vervangen door andere banen die nieuwe vaardigheden vergen. De Unie-bestuurder Inge de Vries wil dat VGZ daar serieus werk van gaat maken.