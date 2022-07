Renteverhoging eurozone: ECB moet kiezen tussen voorspelbaarheid en geloofwaardigheid

President van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde met een model van de nieuwe Kroatische euro, met daarop een 'kuna', zowel de naam van de huidige nationale munt als het Kroatische woord voor marter. Beeld Reuters

Na 101 opeenvolgende rentebesluiten waarin de Europese Centrale Bank (ECB) geen renteverhoging aankondigde, is het donderdag eindelijk raak. Niemand twijfelt eraan dat Christine Lagarde dan zal doen wat haar voorganger Mario Draghi nooit voor elkaar kreeg: het duurder maken om geld te lenen. De grote vraag is hoeveel duurder. Hoewel de ECB-president vorige maand een bescheiden stijging van de rente in het vooruitzicht stelde, is nu ook een forsere toename een reële mogelijkheid. Financiële markten schatten de kans op elk van beide scenario's ongeveer even groot in.

De grote onzekerheid is opmerkelijk, want de ECB probeert die normaal gezien juist zo klein mogelijk te houden door ‘beleidsindicaties’ te geven: forward guidance in het jargon. Op de persconferentie na de juni-vergadering in Amsterdam was de boodschap duidelijk. Lagarde zei toen dat ‘de beleidsraad van plan is om de rente op de juli-vergadering te verhogen met 25 basispunten’.

Alleen twijfelen financiële markten er dus ernstig aan of de ECB het daar inderdaad bij zal houden. De inflatie in de eurozone blijft met 8,6 procent in juni veel te hoog, en menig analist verwacht daarom dat de centrale bank steviger zal ingrijpen, met een renteverhoging van 50 basispunten. Dit komt niet uit de lucht vallen, want de afgelopen weken lieten steeds meer ECB-bestuurders doorschemeren dit nodig te vinden.

Opkoopprogramma

Het is daarom ook uitkijken naar details over het ‘nieuwe instrument’ dat Lagarde vorige maand heeft aangekondigd. Dat ‘Transmissie Protectie Mechanisme’ wordt een soort selectief opkoopprogramma voor overheidsschulden, waarmee de ECB te grote renteverschillen in de eurozone wil bekampen. Volgens Derek Halpenny van MUFG Bank kan dat een renteverhoging met 50 basispunten rechtvaardigen.

Twijfel over de betaalbaarheid van staatsschulden in Zuid-Europa was een belangrijke reden voor de ECB om aan te sturen op een renteverhoging van maar 25 basispunten, stelt hij. Sterker doorpakken zou armlastige eurolanden in de problemen kunnen brengen, omdat bij een fors hogere rente ook de rente op hun staatspapier oploopt. Maar: ‘Als er een geloofwaardige deal op tafel ligt om fragmentatie in de eurozone tegen te gaan met dit instrument, kan de ECB agressiever uit de hoek komen.’

Volgens ECB-medewerkers die persbureau Bloomberg op voorwaarde van anonimiteit sprak, gaan de discussies binnen de beleidsraad vooral over de voorwaarden waaraan landen moeten voldoen als ze willen profiteren van het speciale opkoopprogramma. Daarbij rijst ook de vraag of de Europese Commissie en het Europees noodfonds ESM hierbij betrokken moeten worden, om te voorkomen dat de ECB de enige scherprechter is.

Inflatie

Een prettig neveneffect van een grote renteverhoging zou het aansterken zijn van de euro ten opzichte van de dollar. De eenheidsmunt zakte vorige week naar pariteit met de dollar, een peil dat in twintig jaar niet meer gezien was. Sindsdien zweeft de euro net boven die 1 dollar. Omdat veel invoer, zoals grondstoffen, in dollars wordt verrekend, wordt zo inflatie uit het buitenland ingevoerd. Het maakt ook dat de relatief sterke daling van de olieprijs de afgelopen maand zich niet helemaal doorzet in euro’s.

De ECB zit hoe dan ook in een lastig parket, of ze er nu voor kiest om de rente met 25 of met 50 basispunten te verhogen. In het eerste geval houdt ze vast aan de zo gekoesterde voorspelbaarheid, met mogelijke schade voor haar geloofwaardigheid als inflatiebestrijder. Een renteverhoging met 50 basispunten ondergraaft dan weer de voorspelbaarheid, wat beleggers nerveuzer kan maken.

Het is een schrale troost dat de ECB niet als enige met dit probleem kampt. In de Verenigde Staten had de Amerikaanse centrale bank voor haar rentevergadering volgende week aanvankelijk een renteverhoging van 50 basispunten in het vooruitzicht gesteld. De voorbije week spraken steeds meer Fed-bestuurders zich echter uit voor een stijging met 75 basispunten, aangezien de inflatie in de VS in juni met 9,1 procent is opgelopen tot het hoogste peil sinds 1981. Ondertussen gaan financiële markten er zelfs al van uit dat Fed-voorzitter Jerome Powell komende woensdag een verhoging van 100 basispunten aankondigt. Dat zou het renteverschil met de eurozone na een kortstondige inhaalbeweging weer verder doen oplopen, wat de euro nieuwe klappen kan geven.