Renault en Nissan willen hun wankele huwelijk gelijkwaardiger maken

Zeker na de Japanse arrestatie in 2018 van Carlos Ghosn, topman bij zowel Renault als Nissan, raakte de liefde bekoeld. Ghosn werd daarop gedwongen te vertrekken bij beide concerns en zou in Japan terecht moeten staan wegens fraude. Ghosn wist vervolging te voorkomen met een spectaculaire ontsnapping naar Libanon, waarop het sluimerend wantrouwen tussen de top van Nissan en Renault volledig aan de oppervlakte kwam.

Om de gemoederen tot bedaren te brengen, werd dit jaar besloten Renaults belang van 43 procent in Nissan af te bouwen tot 15 procent. In ruil daarvoor neemt Nissan voor een bedrag van omgerekend 500- tot 750 miljoen euro een belang in de elektrische divisie van Renault, die door Renault wordt afgesplitst van de afdeling die verbrandingsmotoren bouwt, aldus persbureau Bloomberg, dat zegt te hebben gesproken met betrokkenen bij de onderhandelingen.

Samenwerkingstak

Nissan, dat twee decennia geleden aan de rand van de afgrond stond en door Ghosn in korte tijd werd gered, was lange tijd veel groter dan Renault. Nissan verkocht vorig jaar 4 miljoen auto’s, terwijl Renault er 2,7 miljoen bouwde. Het stak de Japanners dat Renault zo’n grote vinger in de pap had, terwijl het volgens de Japanners de onderliggende partij zou moeten zijn. De zaak is extra complex omdat de Franse overheid een groot belang in Renault heeft. De Franse minister van Financiën Bruno le Maire liet deze week weten dat hij wil dat Renault de alliantie niet opblaast, omdat ze in het voordeel is van de Franse autobouwer.

Betrokkenen denken dat de deal volgende maand officieel wordt aangekondigd. Daarbij zal ook Mitsubishi aanwezig zijn, de derde, veel kleinere loot aan de samenwerkingstak. Renault-topman Luca de Meo staat achter de jongste plannen. Tegen de Japanse krant Nikkei zei hij dat de deal leidt tot een gelijkwaardiger relatie tussen beide concerns.

De toon tussen beide bedrijven is nu heel anders dan twee jaar geleden. Toen liet de top van Nissan via de Financial Times uitlekken helemaal klaar te zijn met Renault en een volledige breuk te overwegen. Volgens veel leidinggevenden bij Nissan profiteerde het Japanse bedrijf destijds nauwelijks meer van de alliantie. Het tweetal bedrijven gebruikten onder meer elkaars onderdelen, zoals onderstel, motoren en transmissies.