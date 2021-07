Relx kan vakbeurzen missen, maar wat is Schiphol zonder Parijs?

Schiphol-directeur Dick Benschop. Beeld ANP

DE WINNAAR

Erik Engström, de Zweedse baas van informatiemakelaar Relx, kan tevreden op de week terugkijken. Engström mocht donderdag klinkende halfjaarcijfers delen. De omzet van voorheen Reed Elsevier steeg met 4 procent naar 3,4 miljard pond sterling, om en nabij de 4 miljard euro en de operationele winst sprong met 11 procent naar 1 miljard pond sterling. De winstuitkering ging ook omhoog, met 5 procent naar 14 pence (17 eurocent) per aandeel.

Het coronavirus, dat elders zelfs gezonde bedrijven naar de gallemiezen helpt, draagt een steentje aan dat succes bij. De honger naar medische studies is toegenomen. Juristen hebben meer werk. Verzekeraars willen in deze crisistijden graag nog beter weten welke risico’s aan klanten kleven. Volop werk aan de winkel dus voor de wetenschappelijke en juridische takken en de risico-analysten.

Natuurlijk was daar ook de 36 procent omzetdaling bij Relx’ buitenbeentje: de divisie vakbeurzen. De lockdowns maken grote evenementen die tien- tot honderdduizenden bezoekers trekken al sinds maart vorig jaar onmogelijk. Afgelopen herfst werd bekend dat Relx ging snijden in het personeelsbestand om op de kosten te besparen. Een op de tien banen zou eind 2020 zijn verdwenen.

Reed Exhibitions is sinds jaren het vijfde wiel aan de wagen. Al langer klinkt de roep om de beurzentak te lozen. Zolang de divisie keurig geld in het laatje bracht, hoefde Engström daar niet zoveel haast mee te maken. Maar nu heeft hij helemaal een reden om kopers voor zijn lelijke eendje te zoeken.

DE VERLIEZER

Heb meelij met Dick Benschop, de hoogstverantwoordelijke bij Schiphol Group, de exploitant van de nationale luchthaven. Het slechte nieuws loopt hem de laatste week over de schoenen.

Om te beginnen de vervoerscijfers over juni. Ja, Schiphol kreeg 1,7 miljoen passagiers over de vloer. Dat waren er vier keer meer dan een jaar geleden. Maar het waren er 4,8 miljoen minder dan in juni 2019, toen er in Wuhan nog niet werd gekucht. De meesten van die passagiers zijn op doorreis en spenderen niet zoveel geld in Benschops restaurant en winkels.

Verder zijn er de plannen van gemeente Ouder-Amstel om 4.500 woningen te bouwen langs de A2 bij Amsterdam. De locatie ligt pal onder een van de aanvliegroutes van Schiphol. De grootste gebruiker van de luchthaven, KLM, zag zijn geest al kruipen. Want dat zijn in potentie duizenden burgers méér die gaan lopen klagen over geluidsoverlast. Schiphol liet dapper weten dat nieuwe huizen niet per se hoeven te leiden tot vliegbeperkingen.

Lastiger weg te wuiven is het bericht dat Schiphol en de Parijse vliegvelden na dertien jaar hun samenwerking beëindigen. De Fransen vinden dat Benschop meer moet betalen voor hun mènage a deux, meldde NU.nl. Waarom? Schiphol en de Aèroports de Paris hebben een belang van 8 procent in elkaar. Maar dat van Schiphol in Charles de Gaulle, Orly en Le Bourget is inmiddels 640 miljoen euro waard, dat van de Parijzenaars in Amsterdam Airport 370 miljoen.

Toch un peu sneu voor Schiphol.