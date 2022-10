Reizigersplafond Schiphol opnieuw verlengd, waarom lukt het maar niet?

Rijen, eindeloze rijen op Schiphol. Beeld Reuters

Hoe zit het met het reizigersplafond?

In juli kondigde Schiphol voor het eerst een capaciteitsbeperking aan. Vanwege grote personeelstekorten konden in de zomermaanden dagelijks maximaal 67 tot 72 duizend passagiers vertrekken, 13,5 duizend minder dan normaal. Dat leek een goede zet. Korte tijd stonden er minder lange rijen, maar na het verdwijnen van de zomerbonus keerde in september ook de chaos terug. Schiphol besloot het passagiersplafond toen te verlengen tot eind oktober.

Die maatregel wordt nu opnieuw verlengd, tot eind maart. ‘Wij vinden het belangrijk om reizigers en de vliegmaatschappijen voor langere tijd zekerheid te bieden’, stelt een Schiphol-woorvoerder. Er wordt volgens de luchthaven ondertussen hard gewerkt aan het aantrekken van personeel, ‘maar het blijft een grote opgave’. De luchthaven zal de komende maanden dagelijks een maximum van 50 duizend vertrekkende passagiers hanteren. In 2019 vertrokken er in dezelfde periode dagelijks gemiddeld 53 duizend passagiers.

Waarom maakt Schiphol geen grote zak geld vrij om de personeelstekorten sneller op te lossen?

Vorig jaar maakten de beveiligingskosten op Schiphol – 149 miljoen euro – zo’n 14 procent uit van de totale bedrijfslasten. Met een winst van 65 miljoen euro in het eerste halfjaar zou daar in principe best wat geld bij kunnen. Een ‘dikke bonus’, zoals de toeslag die het grondpersoneel afgelopen zomer kreeg, kan volgens FNV-woorvoerder Joost van Doesburg zeker bijdragen aan het aantrekken van meer personeel en ook Schiphol sluit die maatregel niet uit. Maar de nadruk moet volgens beiden liggen op structurele veranderingen. ‘We moeten zorgen dat het werk ook na zo’n noodmaatregel aantrekkelijk blijft’, stelt Schiphol. ‘Daarom werken we aan betere arbeidsvoorwaarden, waaronder een hoger loon.’

Zijn de problemen daarmee straks opgelost? FNV-campagneleider Van Doesburg betwijfelt het. De vakbond steunt het reizigersplafond omdat het loslaten daarvan de uitloop bij het beveiligingspersoneel alleen maar zou vergroten. ‘Schiphol moet eerst de zaken op orde stellen. Maar in maart wordt het nog drukker, het kan dus zomaar zijn dat de maatregelen weer worden verlengd.’ Schiphol heeft meer hoop. De luchthaven zegt in december te evalueren of het reizigersplafond begin 2023 al omhoog kan.

Wat betekent dit voor reizigers die deze winter op vakantie gaan?

Reizigers die al geboekt hebben, kunnen waarschijnlijk gewoon op reis, meldt reisbrancheorganisatie ANVR. Volgende week gaat de slotcoördinator bepalen hoeveel de luchtvaartmaatschappijen moeten reduceren. ‘Daarna gaan reisorganisaties kijken naar hun reisaanbod’, zegt een woordvoerder. Naar verwachting worden vooral vluchten naar zonnige winterbestemmingen getroffen. ‘De meeste passagiers vliegen in de winter naar de verre zon, voor skivakanties pakken veel mensen de auto of de trein.’

De luchtvaartmaatschappijen zijn allesbehalve blij met het verlengde reizigersplafond. Zien zij een betere oplossing?

Ook zij wijzen vooral naar de betere arbeidsvoorwaarden die al maanden worden beloofd. ‘Daarop zou deze week een klap worden gegeven, maar in plaats daarvan komen ze nu weer met beperkingen’, zegt Marnix Fruitema van koepelorgansatie Barin. Hoewel het aangekondigde plafond nu ‘zekerheid’ geeft voor een langere periode zijn luchtvaartmaatschappijen woedend. ‘Of het nu lafheid is of onmacht, ze geven nog steeds geen stip op de horizon. Ook volgende zomer is er nog geen garantie op verbetering, dat is doodeng.’

Fruitema vindt het onaanvaardbaar dat de maatschappijen ondertussen gewoon hun luchthavengelden doorbetalen. Voor KLM, veruit de grootste op Schiphol, zou de schade inmiddels zijn opgelopen tot 100 miljoen euro. KLM wil dat Schiphol met actieplannen komt, zoals het vergroten van de personeelsvijver. ‘Nu mogen er bijvoorbeeld alleen Nederlandstalige beveiligers werken, terwijl er ook prima Engelstalige medewerkers kunnen staan.’

Ook de staat, grootaandeelhouder in Schiphol, moet volgens Fruitema ingrijpen, bijvoorbeeld door marechaussee in te zetten bij de beveiliging. Barin wil daarnaast dat er kwaliteitsdoelstellingen worden opgesteld, zodat de vliegmaatschappijen minder luchthavengelden betalen als Schiphol niet aan de voorwaarden voldoet.

Topman Dick Benschop kondigde twee weken geleden zijn vertrek aan. Waar blijft zijn opvolger?

De zoektocht naar een nieuwe ceo is in volle gang, laat Schiphol weten. Tot er een nieuwe opvolger is gevonden, houdt Benschop de dagelijkse leiding. Al is het operationeel directeur Hanne Buis die aankomende dinsdag samen met FNV-leider Joost van Doesburg in de Tweede Kamer tekst en uitleg zal geven over de maatregelen.