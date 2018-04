Reizigers lichten NS voor bijna half miljoen euro op - fraude met Business Cards en 'geld terug bij vertraging'

'Geld terug bij vertraging'

Ongeveer vijftig mensen declareerden via de regeling 'geld terug bij vertraging' een bedrag van ruim 100 duizend euro. Dit gebeurde vooral door mensen met een afgekocht reisrecht, omdat het toentertijd nog niet verplicht was om in- en uit te checken voor reizigers met bijvoorbeeld een studentenabonnement of een NS-jaarkaart. Voor de NS bleek het daarom vrijwel onmogelijk om deze fraude op te sporen. Koster: 'Sinds het in juni 2014 voor iedereen verplicht werd om in te checken voor een treinreis komt deze vorm van fraude vrijwel niet meer voor. We zijn in 2015 een terugbetaalrekening overeengekomen met deze personen, en dat bedrag van ruim een ton is inmiddels nagenoeg helemaal terugbetaald.'



NS laat weten dat het een fraudepreventieteam opgericht heeft met specialisten van verschillende afdelingen. 'We proberen alle voor ons bekende manieren van fraude en misbruik te toetsen bij nieuwe reisproducten. Ook gaan we geen langdurige incassotrajecten aan, waardoor de onbetaalde kaarten sneller worden geblokkeerd