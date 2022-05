Reisorganisatie Sunweb zet in op treinreizen en cruises, maar stopt met CO2-compensatie

Lancering van de Eurostar, de rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen, april 2020. Beeld ANP

Wanneer klanten een reis boeken via de website, wordt vermeld dat Sunweb ter compensatie investeert in duurzame projecten elders. Met zo’n project, bijvoorbeeld een windmolenpark, wordt CO2 bespaard of uit de lucht gehaald. Maar: ‘We zien dat onze klanten niet zozeer geloven in CO2-compensatie’, zegt topman Mattijs ten Brink. ‘Het is te ver van hun bed.’ Ook ziet hij een kentering in de publieke opinie. ‘Volgens experts is rechtstreeks investeren in CO2-reductie een stuk effectiever.’ Daarnaast is er volgens hem een gebrek aan ‘goede compensatieprojecten’.

In plaats van de compensatie wil Sunweb met zijn partners investeren in verduurzaming van het eigen aanbod, door onder meer duurzamere brandstof te gebruiken voor zijn vliegreizen. Daarnaast gaat het bedrijf investeren in lokale duurzaamheidsinitiatieven in vakantiegebieden. Ten Brink noemt laadpalen als voorbeeld van een duurzame investering, zodat toeristen daar elektrisch kunnen rijden.

Cruises groeiend segment

Ook gaat Sunweb cruisevakanties aanbieden en het aanbod van treinvakanties uitbreiden. Als proef biedt het bedrijf in juni een twaalfdaagse treinvakantie naar het zuiden van Italië, via dochteronderneming Eliza was here. Sunweb biedt al treinvakanties naar wintersportbestemmingen aan en gaat dit aanbod uitbreiden.

De reisorganisatie gaat tevens cruisevakanties verzorgen naar onder meer het Middellandse Zeegebied, Scandinavië en de Caribische eilanden. Ten Brink: ‘Cruisevakanties zijn een groeiend segment, ook onder jongeren.’ Volgens de topman gaat Sunweb voorlopig niet investeren in eigen treinen en cruises.

‘Ik vind het een moedige stap van Sunweb’, zegt Paul Peeters, lector duurzaam toerisme en vervoer bij Centre for Sustainability, Tourism and Transport in Breda. Volgens hem is CO2-compensatie een problematisch concept. ‘In fundamentele zin kun je nooit door te compenseren naar nul-emissies gaan, want de ton CO2 die een vliegreis veroorzaakt verdwijnt de komende eeuwen niet uit de atmosfeer.’ Door elders versneld emissies te reduceren komt de totale som echter wel op nul te staan’, zegt Peeters. Een ander probleem is volgens hem dat de compensatiemarkt en de effectiviteit van duurzame projecten niet worden gecontroleerd door een overheidsinstantie.