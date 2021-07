Reisbrancheorganisatie ANVR eist compensatie kabinet voor tientallen miljoenen euro’s verlies

ANVR-directeur Frank Oostdam, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en een vertegenwoordiger van het Verbond van Verzekeraars tijdens de lancering van het meldpunt voor Nederlandse reizigers die door de coronacrisis niet zelf van hun reis kunnen terugkeren. Beeld ANP

De vereniging eist dat naast de evenementenbranche ook de reisbranche compensatie krijgt voor de geleden schade. Maandag schrijft Oostdam een brandbrief aan het kabinet, omdat andere landen in Europa steeds meer reisbeperkingen opleggen aan Nederlandse vakantiegangers. Nederland is rood gekleurd op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM. Ook moesten reisorganisaties zoals TUI en Sunweb reizen naar onder meer de Spaanse eilanden annuleren na een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid.

‘Binnen een week is ons perspectief totaal veranderd’, zegt Oostdam. ‘Het is wrang dat minister Koolmees al het einde van de coronasteun heeft aangekondigd, terwijl de reissector wederom een klap in het gezicht krijgt. De overheidssteun moet zeker tot in het eerste kwartaal van 2022 worden verlengd.’

Het steekt de reisindustrie dat de evenementensector wordt gecompenseerd voor geschrapte festivals sinds het kabinet de teugels weer moest aantrekken nadat het aantal besmettingen tot ver boven de 10 duizend was opgelopen. ‘Daar heeft de evenementenbranche ook recht op’, zegt Oostdam. ‘Maar de reissector zat al eerder in de crisis en kwam er later uit. De situatie is nu nog dramatischer dan vorig jaar, toen niemand kon reizen.’

Oostdam verwijst naar falende testsystemen en uiteenlopende reisadviezen vanuit Europa die tot grote verwarring leiden bij de consument. Hij constateert met lede ogen hoe de chaos ook tot ‘corona-ongehoorzaamheid’ bij de reizigers leidt. ‘Mensen van wie de reis is geannuleerd, boeken nu zelf tickets en zeggen: we gaan gewoon.’

Niet langer taboe

Noodgedwongen schuift nu ook de ANVR iets op; ‘niet-noodzakelijke reizen’ naar landen met code oranje zijn volgens Oostdam niet langer taboe. ‘De reisbranche is zeventien maanden het beste jongetje van de klas geweest, we hebben ons altijd geconformeerd aan de reisadviezen van de overheid. Waarom moeten wij reizen naar gebieden met code oranje uitsluiten als consumenten vervolgens individuele tickets boeken? Na al die ellende kunnen wij onze achterban niet langer adviseren om zulke reizen niet uit te voeren.’

De ANVR klampt zich nu vast aan het voornemen van minister De Jonge van Volksgezondheid om voor reisadviezen in Europees verband niet alleen het aantal besmettingen als richtsnoer te hanteren. Oostdam: ‘Nu is overal in Europa paniek, omdat Nederland rood kleurt. Het aantal ziekenhuisopnames moet leidend blijven, net als het vaccinatiepaspoort waarmee mensen nu kunnen reizen en de verplichte coronatesten.

‘Rode, gele, groene of oranje gebieden; het is voor een vakantieganger niet meer te begrijpen. En dan krijg je dus de reflex: wat kan het mij schelen? Ik ga gewoon. Die trend moet je kanaliseren.’

Het frustreert Oostdam dat de lobby van de reisbranche in die zin tekort is geschoten. Het kabinet luisterde beleefd naar de ANVR, maar deed niets met de adviezen. ‘Het was eenrichtingsverkeer, het kabinet bepaalde wat er moest gebeuren. Ik vind het niet kunnen hoe de regering met ons is omgegaan. Juist nu is overleg nodig met de reisbranche om uit deze chaos te komen.’